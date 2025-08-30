Έκρηξη στην Αραδίππου: Εξετάζουν αν είχε άδεια το εργοστάσιο - Σοβαρή η κατάσταση υγείας του 42χρονου τραυματία

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου «οι τρεις τραυματίες υποβλήθηκαν χθες σε χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και αφαιρέθηκαν θραύσματα από διάφορα μέρη του σώματος τους, λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε».

Πρόσθεσε ότι «η κατάσταση της υγείας τους είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Ωστόσο πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του 42χρονου ο οποίος υπέστη ρήξη σπλήνας και του αφαιρέθηκε».

Αναφορικά με τις έρευνες της Αστυνομίας ο κ. Χρυσοστόμου είπε πως «αυτές συνεχίζονται προκειμένου να διευκρινιστεί το σημείο από το οποίο παρέλαβε ο 52χρονος το μη εκραγέν στρατιωτικό πυρομαχικό. Αναμένουμε να πάρουμε κατάθεση από τον τραυματία για να μας ενημερώσει από που βρήκε το συγκεκριμένο αντικείμενο, ούτως ώστε να διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες».

Σε ερώτηση κατά πόσον η συγκεκριμένη επιχείρηση στην Αραδίππου διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λάρνακας απάντησε πως «το συγκεκριμένο θέμα θα εξεταστεί ξανά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, ωστόσο φαίνεται ότι έχει τις άδειες που πρέπει για να λειτουργεί. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εξετάζονται συχνά από το κράτος» είπε, προσθέτοντας πως η Αστυνομία διενεργεί από την πλευρά της, όλες τις απαραίτητες έρευνες.

Σημειώνεται ότι ο 39χρονος, διαμένει παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 09.30 χθες το πρωί, όταν ο 52χρονος μετέβη στον χώρο με διπλοκάμπινο όχημα για να παραδώσει παλαιά μέταλλα.

Κατά την εκφόρτωση των μετάλλων, σημειώθηκε έκρηξη, τραυματίζοντας τον ίδιο, έναν υπάλληλο της επιχείρησης και ακόμη έναν πολίτη που βρισκόταν στο σημείο για να μεταφέρει δικά του μέταλλα.

Στη σκηνή μετέβη ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας Ιωάννης Σωτηριάδης, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου και του ΤΑΕ Λάρνακας τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή, διενήργησαν εξετάσεις και παρέλαβαν διάφορα τεκμήρια.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενεργήθηκαν φαίνεται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μη εκραγέν στρατιωτικό πυρομαχικό.

Στο σημείο μετέβησαν επίσης πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας και πυροτεχνουργός της Εθνικής Φρουράς, μέλη της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Πηγή: ΚΥΠΕ