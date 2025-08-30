Ecommbx
Έκρηξη στην Αραδίππου: Χειρουργήθηκαν οι τρεις τραυματίες - Ψάχνουν το σημείο που περισυνέλεξε το πυρομαχικό ο 52χρονος
Έκρηξη στην Αραδίππου: Χειρουργήθηκαν οι τρεις τραυματίες - Ψάχνουν το σημείο που περισυνέλεξε το πυρομαχικό ο 52χρονος

 30.08.2025 - 10:37
Έκρηξη στην Αραδίππου: Χειρουργήθηκαν οι τρεις τραυματίες - Ψάχνουν το σημείο που περισυνέλεξε το πυρομαχικό ο 52χρονος

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκαν οι τρεις τραυματίες, από την χθεσινή έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης παλαιών μετάλλων, χθες το πρωί, στην Αραδίππου.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ταέ Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, ανέφερε ότι οι τραυματίες - 39, 42 και 52 ετών - νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου. Είπε ότι αφαιρέθηκαν από διάφορα μέρη του σώματός τους, θραύσματα, ως αποτέλεσμα της έκρηξης που προκλήθηκε κατά την εκφόρτωση μη εκραγέντος στρατιωτικού πυρομαχικού.

Ο κύριος Χρυσοστόμου ανέφερε ότι συνεχίζονται οι έρευνες, ώστε να διαφανεί από πιο σημείο περισυνέλεξε το επίμαχο πυρομαχικό, ο άνδρας 52 ετών.

Σημείωσε ότι υπό διερεύνηση είναι και οι συνθήκες παραλαβής των μετάλλων από το εργοστάσιο, καθώς και κατά πόσον η επιχείρηση διαθέτει τις σχετικές άδειες.

