ΠΡΟΣΟΧΗ: Επείγουσα ανάγκη για αίμα – Έκκληση για αιμοδοσία στην Έγκωμη

Έκκληση προς του πολίτες κάνει ο σταθμός αιμοδοσίας Έγκωμης να μεταβούν για αιμοδοσία μέχρι τις 14:00 αφού υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα γράφει:

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ.

ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΚΩΜΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2:00ΜΜ

ΤΗΛ 22809098 STOP SMS 99092587