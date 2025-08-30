Ecommbx
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επείγουσα ανάγκη για αίμα – Έκκληση για αιμοδοσία στην Έγκωμη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επείγουσα ανάγκη για αίμα – Έκκληση για αιμοδοσία στην Έγκωμη

 30.08.2025 - 10:51
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επείγουσα ανάγκη για αίμα – Έκκληση για αιμοδοσία στην Έγκωμη

Μεγάλες είναι οι ανάγκες για αίμα αυτές τις μέρες.

Έκκληση προς του πολίτες κάνει ο σταθμός αιμοδοσίας Έγκωμης να μεταβούν για αιμοδοσία μέχρι τις 14:00 αφού υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα γράφει:

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ.

ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΕΓΚΩΜΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2:00ΜΜ

ΤΗΛ 22809098 STOP SMS 99092587

 

Πολιτική Σύγκρουση για την Τεχνική Σχολή: Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους «απαιτεί» διαφάνεια και τεκμηρίωση για την απόφαση υπέρ Ιδαλίου

Πολιτική Σύγκρουση για την Τεχνική Σχολή: Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους «απαιτεί» διαφάνεια και τεκμηρίωση για την απόφαση υπέρ Ιδαλίου

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες η απόφαση για την ανέγερση Τεχνικής Σχολής, με τον Δήμαρχο Λευκάρων, Σοφοκλή Σοφοκλέους, να εξαπολύει δριμεία κριτική προς το Υπουργείο Παιδείας και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας, απουσία τεκμηρίωσης και «πολιτικές εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό».

