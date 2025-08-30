Ειρήνη Παπαδοπούλου: «Ρίχνει» το Instagram - Φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι στους Καταρράκτες Νέδας

Πολιτική Σύγκρουση για την Τεχνική Σχολή: Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους «απαιτεί» διαφάνεια και τεκμηρίωση για την απόφαση υπέρ Ιδαλίου
Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες η απόφαση για την ανέγερση Τεχνικής Σχολής, με τον Δήμαρχο Λευκάρων, Σοφοκλή Σοφοκλέους, να εξαπολύει δριμεία κριτική προς το Υπουργείο Παιδείας και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας, απουσία τεκμηρίωσης και «πολιτικές εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό».