Ειρήνη Παπαδοπούλου: «Ρίχνει» το Instagram - Φωτογραφίζεται με μαύρο μπικίνι στους Καταρράκτες Νέδας

Φωτογραφίες από την επίσκεψή της στου Καταρράκτες Νέδας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ειρήνη Παπαδοπούλου.

Διαβάστε περισσότερα στο LifeNewscy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις