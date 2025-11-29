Τουλάχιστον 153 νεκροί στη Σρι Λάνκα από τις πλημμύρες - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Από τη Δευτέρα, η χώρα αντιμετωπίζει καταρρακτώδεις βροχές, που σχετίζονται με το πέρασμα του Ντίτβα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τη γειτονική Ινδία, όπου το αεροδρόμιο της πόλης Τσενάι ακύρωσε 54 πτήσεις.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν περισσότερες από 20.000 κατοικίες και ανάγκασαν 108.000 ανθρώπους να αναζητήσουν αλλού προσωρινά καταφύγιο, ανακοίνωσε το Κέντρο διαχείρισης καταστροφών (DMC).

Σχεδόν άλλοι 800.000 εκτοπισμένοι ζήτησαν έκτακτη βοήθεια, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της DMC Πραντίπ Κοντιπίλι.

Το ένα τρίτο της χώρας δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα ή πόσιμο νερό, καθώς γραμμές ηλεκτροδότησης έχουν καταστραφεί και εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού έχουν πλημμυρίσει. Η σύνδεση με το διαδίκτυο έχει επίσης διακοπεί σε πολλές περιοχές.

Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που του δίνει διευρυμένες εξουσίες προκειμένου να διαχειριστεί την κρίση. Ο στρατός έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο Κοντιπίλι επιβεβαίωσε ότι 153 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 191 αγνοούνται.

Μεταξύ των θυμάτων είναι 11 ένοικοι δομής για ηλικιωμένα άτομα που πλημμύρισε σήμερα στον τομέα Κουρουνεγκάλα (κέντρο-βόρεια) σύμφωνα με την αστυνομία.

Στον τομέα Ανουρανταπούρα (κέντρο-βόρεια) ο στρατός διέσωσε 69 επιβάτες λεωφορείου, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας Γερμανός τουρίστας, που είχαν αποκλειστεί έπειτα από 24ωρη επιχείρηση με τη συμμετοχή ενός ελικοπτέρου και σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Στον τομέα Μπαντούια (κέντρο), από τις πιο πληγείσες περιοχές, τα χωριά παραμένουν χωρίς πρόσβαση.

Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα απευθύνθηκε στη διεθνή αλληλεγγύη και κάλεσε τους πολίτες της χώρας που ζουν στο εξωτερικό να στείλουν δωρεές.

Η Ινδία ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε με την αποστολή δύο αεροπλάνων βοήθειας, δύο μεταγωγικών ελικοπτέρων και μιας ομάδας διασώσεων.

«Παραμένουμε έτοιμοι να προσφέρουμε περισσότερη βοήθεια και συνδρομή ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης», έγραψε στο X ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.



Οι πλημμύρες επιδεινώθηκαν σήμερα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, με αποτέλεσμα οι αρχές να διατάξουν την απομάκρυνση των κατοίκων από τις όχθες του ποταμού Κελάνι που υπερχείλισε το βράδυ χθες, Παρασκευή.



Το 2003 η Σρι Λάνκα είχε αντιμετωπίσει τις χειρότερες πλημμύρες του αιώνα, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 254 ανθρώπους.

