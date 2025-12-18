Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Αεροπορική εταιρεία βρήκε «εξαφανισμένο» Boeing μετά από μια δεκαετία: Πώς κατάφερε να το χάσει

 18.12.2025 - 09:51
Αεροπορική εταιρεία βρήκε «εξαφανισμένο» Boeing μετά από μια δεκαετία: Πώς κατάφερε να το χάσει

Αεροπορική εταιρεία βρήκε «χαμένο» Boeing 737 μια δεκαετία μετά την «εξαφάνισή» του.

Το να χάσει κάποιος τα κλειδιά, το πορτοφόλι του ή το τηλέφωνό του είναι κάτι σύνηθες και καθημερινό. Όμως το να χαθεί ένα ολόκληρο αεροπλάνο βάρους 30 τόνων και μήκους 30 μέτρων, δεν το λες και συνηθισμένο.

Η Air India κατά κάποιον τρόπο, κατάφερε να «χάσει» ένα τέτοιο αεροσκάφος πριν από μια δεκαετία. Συγκεκριμένα ένα Boeing 737-200 εξαφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Καλκούτας και ξαναβρέθηκε μετά από 13 χρόνια.

Το αεροδρόμιο της Καλκούτας επικοινώνησε με την Air India για να ζητήσει την απομάκρυνση του αεροπλάνου, κάνοντας ελέγχους για την προέλευση του αεροσκάφους, σύμφωνα με το The Telegraph. Επιπλέον, το αεροπλάνο χρεώθηκε με περίπου 85.000 λίρες για χώρο στάθμευσης, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ξεχασμένο.

Πώς χάθηκε το Boeing 737

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για το πώς και γιατί «χάθηκε» ολόκληρο αεροπλάνο. Κυρίως έχουν να κάνουν με θέματα γραφειοκρατίας. Το Boeing 737-200 είχε αρχικά καταχωρηθεί στην Indian Airlines, μια διαφορετική κρατική αεροπορική εταιρεία που συγχωνεύτηκε με την Air India το 2007.

Σε εκείνο το σημείο, το Boeing ενοικιάστηκε στην Ινδική Ταχυδρομική Υπηρεσία για να λειτουργεί ως φορτηγό αεροσκάφος. Ο διευθύνων σύμβουλος της Air India, Campbell Wilson, φέρεται να δήλωσε ότι αυτό το αεροπλάνο, είχε αποσυρθεί χρόνια πριν για να λειτουργήσει για την India Post και είχε κατά κάποιον τρόπο αποσυρθεί από πολλά επίσημα έγγραφα.


Ως εκ τούτου, εάν το μοντέλο δεν υπήρχε σε κανένα αρχείο εκείνη την περίοδο, είναι κατανοητό ότι η νέα εταιρεία δεν θα είχε καν επίγνωση ότι το κατείχε, εξηγώντας ουσιαστικά τον λόγο που θα μπορούσε να έχει ξεχαστεί.

Ένας χρήστης του X, Trinidade Gois, δημοσίευσε μια φωτογραφία του αεροσκάφους, λέγοντας: «Την προηγούμενη εβδομάδα η Air India ολοκλήρωσε την πώληση και μεταβίβαση αυτού του B737-200 (VT-EHH) που είχε καθηλωθεί στο CCU από το 2012. Παραδόθηκε στην Indian Airlines το 1982, μετά στην "Alliance Air", μέχρι να μετατραπεί σε φορτηγό και να πετάξει με τον τίτλο "India Post"». Και πρόσθεσε: «Προφανώς, η ιδιοκτησία του αεροσκάφους το είχε ξεχάσει για χρόνια».

Πηγή: gazzetta.gr

