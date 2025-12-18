Ecommbx
Εδώ Παππάς, εκεί Παππάς, που είναι ο Νίκος Παππάς; Άφαντος παραμένει ο ευρωβουλευτής μετά τον ξυλοδαρμό του Νίκου Γιαννόπουλου

 18.12.2025 - 12:21
Στην Αθήνα φέρεται πως βρίσκεται ο Νίκος Παππάς μετά την εξοργιστική επίθεση κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο.

Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ -διεγράφη με το που έγινε γνωστή η επίθεση κατά του δημοσιογράφου- φέρεται πως φυγαδεύτηκε μέσω της Γερμανίας στην Αθήνα ώστε να γλιτώσει το αυτόφωρο καθώς μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στο μπαρ, ο Νίκος Γιαννόπουλος του έκανε μήνυση. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το επεισόδιο, ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε σε ανάρτησή του τα όσα έκανε και ισχυρίστηκε πως αντέδρασε λανθασμένα στην δράση – πρόκληση του δημοσιογράφου.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος ωστόσο, καταγγέλλοντας τον ξυλοδαρμό, ανέφερε πως ο ευρωβουλευτής του έβαλε τρικλοποδιά και τον χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές στο κεφάλι ώσπου να πέσει κάτω.

 

«Τα γεγονότα νομίζω μιλούν από μόνα τους», έγραψε ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στα social media.

Από εκείνη τη στιγμή ο πρώην ευρωβουλευτής αναζητείται στα πλαίσια του αυτόφωρου αλλά παραμένει κρυμμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε άμεσα στην διαγραφή του, παίρνοντας αποστάσεις από τη δράση του.

Το χρονικό

Η επίθεση έγινε σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, στο οποίο βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

Λίγη ώρα αργότερα, και σύμφωνα με την καταγγελία, ο δημοσιογράφος αποχώρησε μαζί με μια συνάδελφό του από το μπαρ με κατεύθυνση το ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Τότε, ο Νίκος Παππάς, την ώρα που περνούσαν δίπλα του φέρεται να του έβαλε τρικλοποδιά με τον δημοσιογράφο να του λέει «μην με ξανά ακουμπήσεις».

Τότε, ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ωστόσο, ο δημοσιογράφος συνέχισε την πορεία του και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος παρά το σοκ ρώτησε τον Νίκο Παππάς: «τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής», με τον ευρωβουλευτή να απαντά: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια γύρισε στο μπαρ έχοντας χτυπήματα, για να ενημερώσει τους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή. Βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ, και τότε ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια, ενώ ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο δημοσιογράφος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

 

