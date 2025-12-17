Ecommbx
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Οικιακή βοηθός κατήγγειλε βιασμό του γιου της από την εργοδότρια
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Οικιακή βοηθός κατήγγειλε βιασμό του γιου της από την εργοδότρια

 17.12.2025 - 18:59
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Οικιακή βοηθός κατήγγειλε βιασμό του γιου της από την εργοδότρια

Τον γιo της οικιακής βοηθού κατηγορείται ότι βίαζε μια 55χρονη στη Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η σχετική καταγγελία, που ερευνά η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, αναφέρει ότι η γυναίκα ασελγούσε στο αγόρι από εννέα ετών μέχρι τα 18 του χρόνια όταν η μητέρα του έλειπε από το σπίτι.

Σύμφωνα με την δικογραφία, η 55χρονη ασελγούσε και στη συνέχεια βίαζε επί οκτώ χρόνια το ανήλικο αγόρι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικιακή βοηθός, ομογενής από τη Γεωργία, εγκαταστάθηκε στο σπίτι της 55χρονης για να προσέχει τον ηλικιωμένο πατέρα της αλλά και τον 50χρονο αδερφό της, που είναι ΑμεΑ. Μαζί της έμενε και το δίχρονο, τότε, παιδί της. Όπως λένε οι γείτονες ο ηλικιωμένος πατέρας της 55χρονης φρόντιζε το νεαρό αγόρι μέχρι, που απεβίωσε πριν δύο χρόνια.

Όπως αναφέρουν οι γείτονες, η 55χρονη δεν εργάστηκε ποτέ ενώ πριν λίγους μήνες πούλησε τον πρώτο όροφο της οικοδομής και ένα κατάστημα.

Γείτονες, που γνώριζαν για χρόνια την οικογένεια αλλά και την ίδια την 55χρονη δεν πιστεύουν τις κατηγορίες και μάλιστα δίνουν διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα.

Σε βάρος της 55χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Πηγή: ertnews.gr

