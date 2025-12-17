Ecommbx
LIKE ONLINE

Το «Φεγγάρι του Λύκου» έρχεται στις 3 Ιανουαρίου - Η πρώτη πανσέληνος του 2026 επηρεάζει τρία ζώδια

 17.12.2025 - 23:56
Το «Φεγγάρι του Λύκου» έρχεται στις 3 Ιανουαρίου - Η πρώτη πανσέληνος του 2026 επηρεάζει τρία ζώδια

Στις 3 Ιανουαρίου υποδεχόμαστε την πρώτη Πανσέληνο του 2026, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Λύκου», η οποία θα επηρεάσει έντονα τρία ζώδια.

Η πρώτη πανσέληνος του έτους, γνωστή ως «Το Φεγγάρι του Λύκου», έχει από την αρχαιότητα έντονη συμβολική σημασία. Συνδέεται με τα ένστικτα, την εσωτερική μας δύναμη και την ανάγκη να προχωρήσουμε μπροστά με θάρρος και ειλικρίνεια. Το 2026, «το Φεγγάρι του Λύκου» εμφανίζεται στις 3 Ιανουαρίου, φωτίζοντας τον ουρανό με ένα καθαρό, σχεδόν αρχέγονο φως. Η ενέργειά του είναι ωμή και αποκαλυπτική, φέρνοντας στην επιφάνεια όσα χρειάζεται να αφήσουμε πίσω, αλλά και όσα κρύβουμε βαθιά μέσα μας. Για τρία ζώδια, αυτή η πανσέληνος θα λειτουργήσει σαν καταλύτης για σημαντικές συνειδητοποιήσεις, αποφάσεις και έντονες συναισθηματικές εξελίξεις.

Τα τρία ζώδια που θα επηρεαστούν από το «Φεγγάρι του Λύκου»

Κριός

Για τον Κριό, το φαινόμενο αυτό δρα σαν σπίθα που πυροδοτεί έντονα συναισθήματα και ανυπομονησία. Καταπιεσμένες εντάσεις ή άλυτα ζητήματα μπορεί να ξεσπάσουν ξαφνικά, δημιουργώντας μια έντονη ανάγκη για απελευθέρωση και αλλαγή. Παρότι η εσωτερική αναστάτωση αυξάνεται, ενισχύεται ταυτόχρονα και το θάρρος, δίνοντας στον Κριό τη δύναμη να πάρει αποφάσεις που ανέβαλλε και να χαράξει νέους, πιο τολμηρούς δρόμους.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος βιώνει αυτή την πανσέληνο έντονα όσον αφορά το συναισθηματικό επίπεδο. Παλιά συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια, ενώ ανείπωτες ανάγκες ζητούν απλά να εκφραστούν. Η διαίσθηση ενδυναμώνεται και πολλοί Καρκίνοι μπορεί να νιώσουν την ανάγκη να αποσυρθούν προσωρινά, να προστατεύσουν τα όριά τους ή να μιλήσουν ανοιχτά για όσα τους βαραίνουν. Το φαινόμενο αυτό τους βοηθά να αποτινάξουν συναισθηματικά βάρη και να επαναφέρουν την ισορροπία, κυρίως σε θέματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι και την εσωτερική τους ασφάλεια.

Αιγόκερως

Για τον Αιγόκερω, η πανσέληνος αυτή φέρνει έντονη σύγκρουση ανάμεσα στις εξωτερικές υποχρεώσεις και τις προσωπικές του ανάγκες, καθώς ο Ήλιος βρίσκεται στο ζώδιό του. Οι ευθύνες και οι προσδοκίες βαραίνουν περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα γεννιέται η επιθυμία για έναν πιο αυθεντικό τρόπο ζωής. Αυτή η φάση προσφέρει στον Αιγόκερο καθαρή εικόνα για το ποιες υποχρεώσεις αξίζει να διατηρήσει και ποιες μπορεί πλέον να αφήσει πίσω, δίνοντάς του την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει προτεραιότητες και να θέσει ουσιαστικά όρια.

