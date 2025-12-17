Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 3χρονο μεταφέρθηκε νεκρό από τη μητέρα του στο νοσοκομείο -Ήταν σχεδόν σκελετωμένο

Σύμφωνα με το evros-news.gr, το παιδί, από οικογένεια Ρομά, διακομίστηκε σήμερα στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ωστόσο οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει. Από την εξωτερική εικόνα του σώματός του διαπιστώθηκε σοβαρός υποσιτισμός, καθώς ήταν σχεδόν σκελετωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί ζούσε με τη μητέρα του και τα δύο ανήλικα αδέλφια του σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας εργάζεται στο εξωτερικό. Οι γιατροί και οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο νοσοκομείο προσπάθησαν να συλλέξουν στοιχεία από τη μητέρα για τις συνθήκες διαβίωσης και την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί σήμερα από τον καθηγητή Ιατροδικαστικής Παύλο Παυλίδη.

Παράλληλα, η μητέρα τελεί υπό την επίβλεψη της Αστυνομίας έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και κριθούν οι περαιτέρω διαδικασίες, καθώς πέραν του υποσιτισμού εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνέβαλαν και άλλα παθολογικά αίτια.

Πηγή: iefimerida.gr