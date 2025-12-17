Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 3χρονο μεταφέρθηκε νεκρό από τη μητέρα του στο νοσοκομείο -Ήταν σχεδόν σκελετωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 3χρονο μεταφέρθηκε νεκρό από τη μητέρα του στο νοσοκομείο -Ήταν σχεδόν σκελετωμένο

 17.12.2025 - 23:20
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 3χρονο μεταφέρθηκε νεκρό από τη μητέρα του στο νοσοκομείο -Ήταν σχεδόν σκελετωμένο

Σοκ προκαλεί στην Αλεξανδρούπολη ο θάνατος ενός παιδιού περίπου 3 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, το παιδί, από οικογένεια Ρομά, διακομίστηκε σήμερα στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ωστόσο οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει. Από την εξωτερική εικόνα του σώματός του διαπιστώθηκε σοβαρός υποσιτισμός, καθώς ήταν σχεδόν σκελετωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί ζούσε με τη μητέρα του και τα δύο ανήλικα αδέλφια του σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας εργάζεται στο εξωτερικό. Οι γιατροί και οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο νοσοκομείο προσπάθησαν να συλλέξουν στοιχεία από τη μητέρα για τις συνθήκες διαβίωσης και την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί σήμερα από τον καθηγητή Ιατροδικαστικής Παύλο Παυλίδη.

Παράλληλα, η μητέρα τελεί υπό την επίβλεψη της Αστυνομίας έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και κριθούν οι περαιτέρω διαδικασίες, καθώς πέραν του υποσιτισμού εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνέβαλαν και άλλα παθολογικά αίτια.

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαμαρτυρία αγροτών: Tην Πέμπτη έξω από το Προεδρικό - Δείτε ώρες και δρομολόγιο για να μην «κολλήσετε» στην κίνηση
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 3χρονο μεταφέρθηκε νεκρό από τη μητέρα του στο νοσοκομείο -Ήταν σχεδόν σκελετωμένο
Σάλος με ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από ευρωβουλευτή - Τι λέει η κάθε πλευρά - Η γαλλική Αστυνομία ψάχνει τον Ν. Παππά
Έρχονται αυξήσεις στο νερό; Το δίλημμα του 2026 και το στοίχημα της αφαλάτωσης
Σπάει τα όρια η Xiaomi - Ετοιμάζει νέο λεπτό smartphone με τεράστιας χωρητικότητας μπαταρία
«Κατέβασε ρολά» ένα θρυλικό ζαχαροπλαστείο της Λευκωσίας, γνωστό για το πεντανόστιμο γαλακτομπούρεκό του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτό μας έλειπε: Νέο στέλεχος γρίπης ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη

 17.12.2025 - 22:52
Επόμενο άρθρο

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

 17.12.2025 - 23:40
Κυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής

Κυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής

Την εκτίμηση ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 μπορεί να πραγματοποιηθεί άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, εξέφρασαν σήμερα ελληνικές διπλωματικές πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής

Κυπριακό: Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη Πενταμερής

  •  17.12.2025 - 22:08
Σάλος με ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από ευρωβουλευτή - Τι λέει η κάθε πλευρά - Η γαλλική Αστυνομία ψάχνει τον Ν. Παππά

Σάλος με ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από ευρωβουλευτή - Τι λέει η κάθε πλευρά - Η γαλλική Αστυνομία ψάχνει τον Ν. Παππά

  •  17.12.2025 - 21:58
Τμ. Περιβάλλοντος: Ξεκαθαρίζει για απόβλητα και πρόστιμο μετά την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής

Τμ. Περιβάλλοντος: Ξεκαθαρίζει για απόβλητα και πρόστιμο μετά την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής

  •  17.12.2025 - 21:10
Έρχονται αυξήσεις στο νερό; Το δίλημμα του 2026 και το στοίχημα της αφαλάτωσης

Έρχονται αυξήσεις στο νερό; Το δίλημμα του 2026 και το στοίχημα της αφαλάτωσης

  •  17.12.2025 - 22:29
Δικηγόροι Αθηνάς Δημητρίου: Σκοπιμότητες πίσω από την επιλεκτική διαρροή - Η δημόσια ενοχοποίηση πριν τη δίκη είναι «ευθεία προσβολή τεκμηρίου αθωότητας»

Δικηγόροι Αθηνάς Δημητρίου: Σκοπιμότητες πίσω από την επιλεκτική διαρροή - Η δημόσια ενοχοποίηση πριν τη δίκη είναι «ευθεία προσβολή τεκμηρίου αθωότητας»

  •  17.12.2025 - 21:20
50 χρόνια άριστοι!

50 χρόνια άριστοι!

  •  17.12.2025 - 20:00
«Κατέβασε ρολά» ένα θρυλικό ζαχαροπλαστείο της Λευκωσίας, γνωστό για το πεντανόστιμο γαλακτομπούρεκό του

«Κατέβασε ρολά» ένα θρυλικό ζαχαροπλαστείο της Λευκωσίας, γνωστό για το πεντανόστιμο γαλακτομπούρεκό του

  •  17.12.2025 - 19:28
Αυτό μας έλειπε: Νέο στέλεχος γρίπης ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη

Αυτό μας έλειπε: Νέο στέλεχος γρίπης ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη

  •  17.12.2025 - 22:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα