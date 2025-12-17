«Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή» η εισαγγελική πρόταση στο Εφετείο

Η εισαγγελική λειτουργός μετά από τέσσερις συνεδριάσεις ολοκλήρωσε σήμερα το δικό της κατηγορώ για την εμβληματική υπόθεση ζητώντας από τους δικαστές να κηρύξουν ενόχους όπως και πρωτοδίκως και τους 42 κατηγορουμένους.

Το κατηγορητήριο

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν σε ένταξη, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ το κατηγορητήριο περιλαμβάνει την εμβληματική υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

Στο σημερινό τελευταίο κεφάλαιο της αγόρευσής της η εισαγγελέας αναφέρθηκε αναλυτικά στο ρόλο κάθε πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, αντλώντας στοιχεία για στη θεμελίωση της πρότασης της επί της ενοχής τους μέσα από τον δικό τους εμπρηστικό λόγο.

«Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενα του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργο Καμίνη» είπε η εισαγγελέας για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής.

«Η Δημοκρατία φέρθηκε με επιείκεια στον Μιχαλολιάκο»

Κλείνοντας την τεσσάρων ημερών αγόρευση της, ανέφερε: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σήμερα οι κατηγορούμενοι ήταν απόντες από το εδώλιο. Αντίθετα η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την εισαγγελική αγόρευση σε μια υπόθεση που έχει και πολιτικό αντίκτυπο.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις αρχές Ιανουαρίου με αγορεύσεις των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

Πηγή: in.gr