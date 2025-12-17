Προσοχή: Αναζητούν πρόσωπο για υπόθεση απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Δείτε φωτογραφίες

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές
Με 37 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.
