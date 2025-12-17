Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Αναζητούν πρόσωπο για υπόθεση απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Δείτε φωτογραφίες

 17.12.2025 - 16:38
Προσοχή: Αναζητούν πρόσωπο για υπόθεση απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Δείτε φωτογραφίες

Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 29/11-16/12/2025, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον αριθμό 22-802222 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Με 37 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

