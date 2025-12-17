Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 17.12.2025 - 14:18
Εν όψει της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών συντεχνιών ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση με στόχο την έγκαιρη και σαφή ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων.

Το ΥΠΑΝ παραθέτει αναλυτικά τις διευθετήσεις που θα ισχύσουν για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των μαθητών, στη μεταφορά τους και στη διαχείριση της σχολικής ημέρας, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία οικογενειών και παιδιών.

 
Αυτούσια η ανακοίνωση:
 
Αναφορικά με τη στάση εργασίας που έχει εξαγγελθεί από την ΠΟΕΔ, για αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 από τις 07:30 π.μ. μέχρι τις 9:05 π.μ., και από την ΟΕΛΜΕΚ, για την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 από τις 07:30 π.μ. μέχρι τις 9:00 π.μ., το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στη Δημοτική και Μέση Γενική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Ειδικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια), πως με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μαθητών/ριών, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

α. Οι γονείς/κηδεμόνες θα έχουν την ευθύνη για τη μεταφορά των παιδιών τους στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία στις 9:05 και στα Γυμνάσια και Λύκεια στις 9:00 π.μ., καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια των λεωφορείων. Επισημαίνεται ότι τα δρομολόγια προς τα Ειδικά Σχολεία θα πραγματοποιηθούν και θα μεταφερθούν τα παιδιά στα σχολεία τους στις 9:05 π.μ. Σε ό,τι αφορά στη μεταφορά των παιδιών με ταξί στις Ειδικές Μονάδες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να επικοινωνήσουν με τον/την οδηγό ταξί, ώστε να διευθετηθεί η μεταφορά του παιδιού τους στις 9:05 π.μ. και όχι στις 7:30 π.μ. Αναμένεται ότι μετά το πέρας της απεργίας, όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

β. Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

γ. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, για τη μη προσέλευση των μαθητών/ριών στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, περιλαμβανομένων των Ολοήμερων Σχολείων Ειδικού Ενδιαφέροντος Μέσης Εκπαίδευσης, οι απουσίες θα καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρώνται.

2. Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων ή σε κτήρια των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, αφού αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμους του 2019 έως 2025 και επομένως οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ως εκ τούτου, οδηγίες για τη λειτουργία τους την ημέρα της στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών των δημόσιων νηπιαγωγείων, λαμβάνουν από τους εργοδότες τους (Συνδέσμους Γονέων, Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού). Ανάλογα με τις οδηγίες αυτές, οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν από τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία για τις προθέσεις του προσωπικού και για τις διευθετήσεις που θα γίνουν αναφορικά με τα παιδιά.

3. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αυτά θα λειτουργήσουν κανονικά και τα πρωινά δρομολόγια προς τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα πραγματοποιηθούν, ώστε να μεταφερθούν οι μαθητές/μαθήτριες στα σχολεία τους πριν τις 7:30 π.μ. Ως εκ τούτου, οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καλούνται να προσέλθουν κανονικά στη Σχολή τους, όπου θα ληφθούν παρουσίες. Τα μαθήματα Ειδικότητας θα διεξαχθούν κανονικά, ενώ οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων που θα έχουν μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης με καθηγητές που είναι Μέλη της ΟΕΛΜΕΚ κατά τις δύο πρώτες περιόδους θα απασχοληθούν δημιουργικά, ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε Σχολής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Στο νοσοκομείο 9χρονος που έλαβε φάρμακο σε challenge με συμμαθητή του στο Αγρίνιο

 17.12.2025 - 14:10
Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

 17.12.2025 - 14:36
