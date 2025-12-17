Οδικός «πονοκέφαλος»: Κλείνουν δρόμοι σε όλη την Κύπρο λόγω εργασιών – Δείτε πότε και σε ποιες περιοχές

Σειρά προγραμματισμένων εργασιών φέρνουν κλεισίματα λωρίδων, εκτροπές κυκλοφορίας και αυξημένη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας (Α22)

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη, 17/12/2025, μέχρι και το Σάββατο, 20/12/2025, μεταξύ των ωρών 09:00-17:00, θα εκτελούνται εργασίες για τοποθέτηση δύο ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας (Α22), και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή για απόσταση 600μ.

Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Α3

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη, 18/12/2025, μέχρι και την Τρίτη, 23/12/2025, μεταξύ των ωρών 09:00-17:00, θα εκτελούνται εργασίες για τοποθέτηση ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Α3, με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή για απόσταση 600μ.

Εργασίες 5ης φάσης του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας Φάση Γ΄»

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι από την Παρασκευή, 19/12/2025, και για περίοδο τεσσάρων μηνών, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας Φάση Γ’», θα πραγματοποιούνται οι εργασίες της 5ης και τελευταίας φάσης του Έργου, στο τμήμα του δρόμου από το ύψος της Οργανωμένης Παραλίας Βορόκληνης (Περίπτερο) μέχρι και τη συμβολή προς Πύλα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα είναι κλειστό για την τροχαία κίνηση, και στις δύο κατευθύνσεις, και η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω των οδών Γαλαξία, Σαλαμίνος, Σελήνης και Ωκεανίας στη Βορόκληνη και οδού Ιθάκης στην Πύλα. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στην περιοχή θα γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις για πρόσβαση στα υποστατικά τους.

Εργασίες κλαδέματος, κοπής χόρτων και καθαριότητας στα ερείσματα του Αυτοκινητόδρομου Κοφίνου-Λάρνακας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Κυριακή, 21/12/2025, μεταξύ των ωρών 07:00-15:30, θα εκτελούνται εργασίες κλαδέματος, κοπής χόρτων και καθαριότητας στα ερείσματα του Αυτοκινητόδρομου Κοφίνου-Λάρνακας, από τη συμβολή του με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας και για μήκος 1,5 χιλιομέτρου περίπου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείσει η ταχεία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου για απόσταση 1,5 χιλιομέτρου περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του Αυτοκινητόδρομου Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο 22/12/2025 μέχρι και τις 29/01/2026, μεταξύ των ωρών 09:00-05:30, καθημερινές εκτός Παρασκευές, Σαββατοκύριακων και αργίες, θα εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδασε τμήματα του Αυτοκινητόδρομου Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τμήμα της εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, από την περιοχή Πύλας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, θα κλείνει διαδοχικά, για μήκος 100μ. κάθε φορά, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις, σε οκτώ διαφορετικά σημεία.

Εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Σαββατοκύριακο, 20-21/12/2025, μεταξύ των ωρών 06:00-14:00, θα εκτελούνται εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου/Παρακαμπτήριου Δρόμου θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, ανά πάσα στιγμή, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με το σύστημα κινητού εργοταξίου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.