ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Κύπρου – Η Αναστασία Παναγή «έσβησε» στα 105 της χρόνια

 17.12.2025 - 12:59
Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Κύπρου – Η Αναστασία Παναγή «έσβησε» στα 105 της χρόνια

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της γηραιότερης γυναίκας στην Κύπρο, Αναστασίας Σοφοκλή Παναγή, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (17/12), πλήρης ημερών, σε ηλικία 105 ετών.

Η Αναστασία Παναγή καταγόταν από τη Συργανιά Κυθρέας, αφήνοντας πίσω της μια μακρά πορεία ζωής που σφραγίστηκε από εμπειρίες, μνήμες και αγώνες ενός ολόκληρου αιώνα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:00 το πρωί.

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (17/12) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

