Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Κύπρου – Η Αναστασία Παναγή «έσβησε» στα 105 της χρόνια

Η Αναστασία Παναγή καταγόταν από τη Συργανιά Κυθρέας, αφήνοντας πίσω της μια μακρά πορεία ζωής που σφραγίστηκε από εμπειρίες, μνήμες και αγώνες ενός ολόκληρου αιώνα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:00 το πρωί.