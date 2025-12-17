Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Μαυρίδης: Η στέγαση είναι θεμελιακό δικαίωμα και αφορά την οικογένεια

 17.12.2025 - 14:00
Κ. Μαυρίδης: Η στέγαση είναι θεμελιακό δικαίωμα και αφορά την οικογένεια

Την ανάγκη για ουσιαστική ευρωπαϊκή στεγαστική πολιτική ανέδειξε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D), κατά τη συζήτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού Σχεδίου για οικονομικά προσιτή στέγαση, ενώπιον του αρμόδιου Επιτρόπου για την στέγαση Dan Jørgensen, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο. Το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για προσιτή στέγαση υπήρξε αίτημα της Πολιτικής Ομάδας του Κ. Μαυρίδη στην τρέχουσα θητεία της Ευρ. Επιτροπής.

Ο κ. Μαυρίδης ανέφερε αρχικώς ότι «Ως πολιτική ομάδα, πρωτοστατήσαμε για την ανάγκη στεγαστικής πολιτικής και καταφέραμε να συμπεριληφθεί η κοινωνική στέγαση στον Μηχανισμό Ανάκαμψης. Ήταν, όμως, η επιλογή των κυβερνήσεων να διαμορφώσουν το δικό τους (κρατικό) Σχέδιο Ανάκαμψης, που πλείστες παραγνώρισαν», επισημαίνοντας ότι στο Σχέδιο Ανάκαμψης της «η Κύπρος, δεν συμπεριέλαβε ούτε ένα ευρώ, παρά το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα».

Συνεχίζοντας, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής σημείωσε ότι «μαθαίνουμε έστω και με καθυστέρηση και ότι έχουμε ευρωπαϊκό σχέδιο για αύξηση της προσφοράς στέγασης σημαίνει ότι, όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, επιβάλλεται η θεσμική παρέμβαση. Και αυτή η παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική, όταν υπάρχει έγκαιρη εμπιστοσύνη στις δικές μας θεσμικές δυνάμεις και όχι τυφλή εμπιστοσύνη στις αγορές».

Τέλος, όπως σημείωσε ο κ. Μαυρίδης, «Επιτέλους, προχωράμε, και η προσιτή στέγαση είναι δικαίωμα όλων και όχι προνόμιο για λίγους. Και το σπίτι είναι ιερό, γιατί αφορά την οικογένεια και τη δημογραφία».

