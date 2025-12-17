Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Φουρλά ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου

 17.12.2025 - 12:42
Καταγγελία Φουρλά ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου

Τη συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση δύο Ελληνοκύπριων συμπατριωτών μας από τις κατοχικές αρχές, αλλά και τις εκατοντάδες παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, κατήγγειλε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Λουκάς Φουρλάς.

Κατά τη συζήτηση του θέματος για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την ανάγκη υποστήριξης των διατλαντικών σχέσεων της Ουκρανίας, ο κ. Φουρλάς ήταν ιδιαίτερα επικριτικός λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει μια επικίνδυνη, επιλεκτική ευαισθησία.

«Η αλήθεια είναι άβολη, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια δεν αντιμετωπίζει ίδιες καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο».

Όπως υπέδειξε, την ώρα που υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και καλά κάνουμε, ξεχνάμε ένα κράτος μέλος μας, την Κύπρο, που εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες παραμένει υπό τουρκική κατοχή.

«Ξεχνάμε ότι η Τουρκία κρατά εδώ και πέντε μήνες παράνομα στα κατεχόμενα δύο Ελληνοκύπριους, ως αντίποινα για την καταδίκη σφετεριστών περιουσίων μας».

Για να υπενθυμίσει ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο το Ευρωκοινοβούλιο απαίτησε με συντριπτικό ψήφισμα την άμεση απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων, όμως δεν υπήρξε καμία συμμόρφωση από την Τουρκία.

«Ακούστε και κάτι άλλο. Μόνο τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο η Τουρκία προχώρησε σε 328 εναέριες και 16 ναυτικές παραβιάσεις στην Κύπρο.

Και εμείς τι κάνουμε; Συνεχίζουμε τις «θετικές ατζέντες» με τον Ερντογάν. Η Τουρκία διαμηνύει ότι δεν θα έχει καμία συνεργασία με την Ευρώπη τους επόμενους έξι μήνες στην Κυπριακή προεδρία. Πώς το σχολιάζετε αυτό;»

