Ευρώ €πιστροφή για τους κατόχους καρτών Eurobank σε Κύπρο και Ελλάδα

Οι κάτοχοι καρτών της Eurobank που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μπλε αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να κερδίζουν ευρώ €πιστροφή, όχι μόνο με τις αγορές τους στην Κύπρο, αλλά και σε χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μέσα από το αναβαθμισμένο πρόγραμμα €πιστροφή.

Το πρόγραμμα, που αντικαθιστά το Μπλε, προσφέρει άμεση €πιστροφή ευρώ για κάθε αγορά σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για την επέκταση του προγράμματος €πιστροφή του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο. Η επέκταση τέθηκε σε ισχύ από την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας νέα δυναμική και ταυτότητα στο προηγούμενο πρόγραμμα, ενώνοντας πλέον την Κύπρο και την Ελλάδα σε ένα ενιαίο σχήμα επιβράβευσης.

Το πρόγραμμα €πιστροφή στην Κύπρο, αριθμεί περισσότερα από 800 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από το λιανικό εμπόριο, την εστίαση και τις υπηρεσίες, μέχρι ταξιδιωτικές και τουριστικές επιλογές. Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιχειρήσεις όπως η ΙΚΕΑ, οι υπεραγορές Σκλαβενίτης, τα καταστήματα Stephanis, τα McDonald’s, το Leroy Merlin, τα πρατήρια καυσίμων Πετρολίνα, Agip, Eni και Shell, τα καταστήματα Beauty Line, Holland & Barrett, αρτοποιεία, ταξιδιωτικά γραφεία, η αεροπορική εταιρεία SKY express και πολλές άλλες, διατηρώντας το ποσοστό επιστροφής που είχαν και με το προηγούμενο πρόγραμμα.

Κοινή εμπειρία σε Κύπρο και Ελλάδα

Όλοι οι κάτοχοι καρτών που συμμετείχαν μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα Μπλε εντάσσονται αυτόματα και δωρεάν στο πρόγραμμα €πιστροφή, εξασφαλίζοντας άμεση επιστροφή σε ευρώ για τις αγορές τους.

Η σημαντικότερη καινοτομία αυτής της αναβάθμισης είναι η διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα σε ένα ενιαίο πρόγραμμα επιβράβευσης. Για πρώτη φορά, ένας ελληνικός τραπεζικός όμιλος επεκτείνει το πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών του και στην Κύπρο, δημιουργώντας μια κοινή εμπειρία για τους πελάτες και στις δύο χώρες. Οι πελάτες της Eurobank στην Κύπρο μπορούν πλέον να συλλέγουν ευρώ €πιστροφή και με αγορές εκτός Κύπρου, και συγκεκριμένα από το εκτεταμένο δίκτυο των 8.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω online αγορών.

Από τις αγορές σε συνεργαζόμενους εμπόρους στην Ελλάδα το ποσοστό €πιστροφή είναι μόνιμο στο 2% και έτσι το όφελος για τους πελάτες γίνεται απλό, ξεκάθαρο και άμεσα αξιοποιήσιμο, προσφέροντας μια νέα τραπεζική εμπειρία. Παράλληλα, σε επιλεγμένες περιόδους του χρόνου - όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την καλοκαιρινή περίοδο το ποσοστό €πιστροφή αυξάνεται σημαντικά, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες.

Το ποσό από την €πιστροφή συγκεντρώνεται σε ένα ενιαίο υπόλοιπο, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, προσφέροντας πραγματική ευελιξία και ενισχύοντας την αξία κάθε συναλλαγής.

Στην ελληνική αγορά, το €πιστροφή αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών σε επίπεδο δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Με τη διεθνή του επέκταση στην Κύπρο, το πρόγραμμα δημιουργεί διασυνοριακό χαρακτήρα, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών για απλότητα, διαφάνεια και άμεσο όφελος.

Η €πιστροφή για τους Κύπριους πελάτες δεν αποτελεί απλά μια αλλαγή ονομασίας σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης. Πρόκειται για ένα ουσιαστικά αναβαθμισμένο μοντέλο επιβράβευσης που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα, προσφέροντας μια νέα και ολοκληρωμένη εμπειρία τραπεζικής εξυπηρέτησης και παροχών και συνδέοντας χιλιάδες επιχειρήσεις με εκατομμύρια συναλλαγές, μετατρέποντας κάθε αγορά σε πραγματική αξία και σε όφελος για τον πελάτη.

Οι πελάτες από την Κύπρο μπορούν να ενημερωθούν για τα προνόμιά τους στην Ελλάδα μέσω της ιστοσελίδας της Eurobank και του eurobank.cy/epistrofi.