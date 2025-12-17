Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΕυρώ €πιστροφή για τους κατόχους καρτών Eurobank σε Κύπρο και Ελλάδα
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ευρώ €πιστροφή για τους κατόχους καρτών Eurobank σε Κύπρο και Ελλάδα

 17.12.2025 - 12:47
Ευρώ €πιστροφή για τους κατόχους καρτών Eurobank σε Κύπρο και Ελλάδα

Νέα εποχή επιβράβευσης με το πρόγραμμα Μπλε να μετονομάζεται σε €πιστροφή και να γίνεται «international».

Οι κάτοχοι καρτών της Eurobank που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μπλε αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να κερδίζουν ευρώ €πιστροφή, όχι μόνο με τις αγορές τους στην Κύπρο, αλλά και σε χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μέσα από το αναβαθμισμένο πρόγραμμα €πιστροφή.

Το πρόγραμμα, που αντικαθιστά το Μπλε, προσφέρει άμεση €πιστροφή ευρώ για κάθε αγορά σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για την επέκταση του προγράμματος €πιστροφή του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο. Η επέκταση τέθηκε σε ισχύ από την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας νέα δυναμική και ταυτότητα στο προηγούμενο πρόγραμμα, ενώνοντας πλέον την Κύπρο και την Ελλάδα σε ένα ενιαίο σχήμα επιβράβευσης.

Το πρόγραμμα €πιστροφή στην Κύπρο, αριθμεί περισσότερα από 800 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από το λιανικό εμπόριο, την εστίαση και τις υπηρεσίες, μέχρι ταξιδιωτικές και τουριστικές επιλογές. Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιχειρήσεις όπως η ΙΚΕΑ, οι υπεραγορές Σκλαβενίτης, τα καταστήματα Stephanis, τα McDonald’s, το Leroy Merlin, τα πρατήρια καυσίμων Πετρολίνα, Agip, Eni και Shell, τα καταστήματα Beauty Line, Holland & Barrett, αρτοποιεία, ταξιδιωτικά γραφεία, η αεροπορική εταιρεία SKY express και πολλές άλλες, διατηρώντας το ποσοστό επιστροφής που είχαν και με το προηγούμενο πρόγραμμα.

Κοινή εμπειρία σε Κύπρο και Ελλάδα

Όλοι οι κάτοχοι καρτών που συμμετείχαν μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα Μπλε εντάσσονται αυτόματα και δωρεάν στο πρόγραμμα €πιστροφή, εξασφαλίζοντας άμεση επιστροφή σε ευρώ για τις αγορές τους.

Η σημαντικότερη καινοτομία αυτής της αναβάθμισης είναι η διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα σε ένα ενιαίο πρόγραμμα επιβράβευσης. Για πρώτη φορά, ένας ελληνικός τραπεζικός όμιλος επεκτείνει το πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών του και στην Κύπρο, δημιουργώντας μια κοινή εμπειρία για τους πελάτες και στις δύο χώρες. Οι πελάτες της Eurobank στην Κύπρο μπορούν πλέον να συλλέγουν ευρώ €πιστροφή και με αγορές εκτός Κύπρου, και συγκεκριμένα από το εκτεταμένο δίκτυο των 8.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω online αγορών.

Από τις αγορές σε συνεργαζόμενους εμπόρους στην Ελλάδα το ποσοστό €πιστροφή είναι μόνιμο στο 2% και έτσι το όφελος για τους πελάτες γίνεται απλό, ξεκάθαρο και άμεσα αξιοποιήσιμο, προσφέροντας μια νέα τραπεζική εμπειρία. Παράλληλα, σε επιλεγμένες περιόδους του χρόνου - όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την καλοκαιρινή περίοδο το ποσοστό €πιστροφή αυξάνεται σημαντικά, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες.

Το ποσό από την €πιστροφή συγκεντρώνεται σε ένα ενιαίο υπόλοιπο, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, προσφέροντας πραγματική ευελιξία και ενισχύοντας την αξία κάθε συναλλαγής.

Στην ελληνική αγορά, το €πιστροφή αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών σε επίπεδο δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Με τη διεθνή του επέκταση στην Κύπρο, το πρόγραμμα δημιουργεί διασυνοριακό χαρακτήρα, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών για απλότητα, διαφάνεια και άμεσο όφελος.

Η €πιστροφή για τους Κύπριους πελάτες δεν αποτελεί απλά μια αλλαγή ονομασίας σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης. Πρόκειται για ένα ουσιαστικά αναβαθμισμένο μοντέλο επιβράβευσης που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα, προσφέροντας μια νέα και ολοκληρωμένη εμπειρία τραπεζικής εξυπηρέτησης και παροχών και συνδέοντας χιλιάδες επιχειρήσεις με εκατομμύρια συναλλαγές, μετατρέποντας κάθε αγορά σε πραγματική αξία και σε όφελος για τον πελάτη.

Οι πελάτες από την Κύπρο μπορούν να ενημερωθούν για τα προνόμιά τους στην Ελλάδα μέσω της ιστοσελίδας της Eurobank και του eurobank.cy/epistrofi.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub
Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Κύπρου – Η Αναστασία Παναγή «έσβησε» στα 105 της χρόνια
Ατύχημα για γνωστό Κύπριο: «Δεν υπάρχει χειρότερο» – Η φωτογραφία με πατερίτσα
Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη
«Σούπερ γρίπη»: Τι ισχύει στην Κύπρο - Τα συμπτώματα, οι ευάλωτες ομάδες και τα… πιθανά μέτρα - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
«Οδυσέααα!» - Η απελπισμένη Κύπρια μάνα σε σεισμό: Άσκηση ετοιμότητας ή κυπριακό σκετσάκι; Τι πήγε λάθος στο βίντεο της Πολιτικής Άμυνας;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταγγελία Φουρλά ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου

 17.12.2025 - 12:42
Επόμενο άρθρο

«Είμαι δύσκολος άνθρωπος»: Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης αποκαλύπτει τον λόγο που δεν παντρεύτηκε

 17.12.2025 - 12:49
LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (17/12) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό

  •  17.12.2025 - 09:50
Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

  •  17.12.2025 - 12:50
Γιώργος Βαρνάβα: Καταγγελίες για την ΕΔΕΚ και πολιτικό άνοιγμα προς το ΔΗΚΟ - Δεν θα είναι υποψήφιος στις Βουλευτικές

Γιώργος Βαρνάβα: Καταγγελίες για την ΕΔΕΚ και πολιτικό άνοιγμα προς το ΔΗΚΟ - Δεν θα είναι υποψήφιος στις Βουλευτικές

  •  17.12.2025 - 10:41
Κακοποίηση τεσσάρων παιδιών στη Λάρνακα: Παραδέχθηκαν ενοχή οι γονείς στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κύπρο

Κακοποίηση τεσσάρων παιδιών στη Λάρνακα: Παραδέχθηκαν ενοχή οι γονείς στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κύπρο

  •  17.12.2025 - 11:56
Απεργία εκπαιδευτικών: Πώς επηρεάζονται τα πρωινά δρομολόγια για μαθητές Δημοτικής και Μέσης - Κανονικά το μεσημέρι

Απεργία εκπαιδευτικών: Πώς επηρεάζονται τα πρωινά δρομολόγια για μαθητές Δημοτικής και Μέσης - Κανονικά το μεσημέρι

  •  17.12.2025 - 12:13
Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγηκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγηκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

  •  17.12.2025 - 09:44
Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

  •  17.12.2025 - 13:12
Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

  •  17.12.2025 - 12:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα