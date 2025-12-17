Ecommbx
Το Gate Twenty Two Boutique Hotel παρουσιάζει το Nobilius by the Stars
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το Gate Twenty Two Boutique Hotel παρουσιάζει το Nobilius by the Stars

 17.12.2025 - 10:36
Το Gate Twenty Two Boutique Hotel παρουσιάζει το Nobilius by the Stars

Η νέα εμπειρία rooftop φιλοξενίας στο κέντρο της Λευκωσίας

Στην καρδιά της Λευκωσίας, εκεί όπου η σύγχρονη αστική ζωή συναντά τη διακριτική πολυτέλεια, το Gate Twenty Two Boutique Hotel παρουσιάζει το Nobilius by the Stars – έναν νέο rooftop προορισμό υψηλής αισθητικής που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία φιλοξενίας και εξόδου στην πρωτεύουσα.

Στεγασμένο στο εμβληματικό κτήριο Λυσσαρίδη, το Gate Twenty Two Boutique Hotel έχει καταφέρει, μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια λειτουργίας, να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο επαγγελματία και τον απαιτητικό επισκέπτη. Με έμφαση στη λειτουργικότητα, την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και τη διακριτική πολυτέλεια, το ξενοδοχείο συνεχίζει να εξελίσσει την ταυτότητά του, προσφέροντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν.

Το Nobilius by the Stars, στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου, έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά αυτή τη φιλοσοφία. Πρόκειται για έναν σύγχρονο rooftop χώρο εστίασης και lounge, με πανοραμική θέα στον ορίζοντα της Λευκωσίας, όπου ο κομψός σχεδιασμός και η ατμοσφαιρική αισθητική δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον — ένα σημείο όπου η πόλη συναντά τον ουρανό.

Το νέο rooftop εστιατόριο–lounge bar προτείνει δημιουργικά πιάτα και signature cocktails, απευθυνόμενο τόσο στους ενοίκους του ξενοδοχείου όσο και στο ευρύτερο κοινό της πόλης. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο συνάντησης για επαγγελματικά ραντεβού, κοινωνικές εξόδους και στιγμές χαλάρωσης, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει κομψότητα και σύγχρονο αστικό χαρακτήρα.

Το Nobilius by the Stars φέρει την υπογραφή της ίδιας έμπειρης ομάδας που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη πορεία του Gate Twenty Two Boutique Hotel, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας, συνέπεια και απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, το Gate Twenty Two Boutique Hotel ενισχύει τη θέση του ως ολοκληρωμένος προορισμός φιλοξενίας στο κέντρο της Λευκωσίας, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν άνεση, αισθητική και τον παλμό της σύγχρονης αστικής ζωής.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

