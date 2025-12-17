Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη

Συγκεκριμένα, στην ομάδα «Κάποτε στη Λάρνακα / Once upon a time in Larnaca» στο facebook δημοσιεύθηκαν πλάνα που παρουσιάζουν τον διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 ενώ διάφοροι χρήστες έσπευσαν να αναδημοσιεύσουν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ άλλων, στις εικόνες φαίνεται το παλαιό δημαρχείο, το οποίο κατεδαφίστηκε, οι φοινικούδες, η Ζήνωνος Κιτιέως, η Ερμού και η Πλατεία Ευρώπης.

Δείτε το βίντεο: