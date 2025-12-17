Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ Λάρνακα απέκτησε νέο hot spot: Υπόσχεται νύχτες που δεν τελειώνουν - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Λάρνακα απέκτησε νέο hot spot: Υπόσχεται νύχτες που δεν τελειώνουν - Φωτογραφίες

 17.12.2025 - 09:07
Η Λάρνακα απέκτησε νέο hot spot: Υπόσχεται νύχτες που δεν τελειώνουν - Φωτογραφίες

Ένα ολοκαίνουργιο στέκι έκανε την εμφάνισή του στη Λάρνακα, φέρνοντας φρέσκο αέρα στη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης και δίνοντας νέο παλμό στις βραδινές εξόδους.

Το 60 Μοίρες άνοιξε πρόσφατα και ήδη ξεχωρίζει, φιλοξενούμενο σε ένα εντυπωσιακό γωνιακό κτήριο στην οδό Στυλιανού Αποστολίδη. Πρόκειται για έναν χώρο που συνδυάζει κομψότητα και ζωντάνια, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για όσους θέλουν να απολαύσουν ποτό, μουσική και μια εμπειρία που εξελίσσεται όσο η νύχτα προχωρά.

Από Τετάρτη μέχρι Σάββατο, το πρόγραμμα αλλάζει και προσαρμόζεται στον ρυθμό της κάθε βραδιάς. DJs και live εμφανίσεις δίνουν τον τόνο, ενώ το μπαρ μετατρέπεται σε σημείο θεάματος, με εντυπωσιακά cocktail shows και χορευτές που ανεβάζουν τη διάθεση και κρατούν το κοινό σε κίνηση.

Με σύγχρονη αισθητική, έντονη ενέργεια και έμφαση στη συνολική εμπειρία, το 60 Μοίρες φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή ζωή της Λάρνακας. Ένας χώρος όπου η έξοδος δεν περιορίζεται στο ποτό, αλλά μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη βραδινή εμπειρία μέχρι αργά.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub
Θλίψη για τον θάνατο του Παναγιώτη Αρασλίδη – Έφυγε σε ηλικία 60 ετών – Η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Η σκοτεινή ιστορία πίσω από το «χωριό του Άι Βασίλη» που εξαφανίστηκε από τον χάρτη και αναγεννήθηκε
Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη
«Σούπερ γρίπη»: Τι ισχύει στην Κύπρο - Τα συμπτώματα, οι ευάλωτες ομάδες και τα… πιθανά μέτρα - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
Μαγευτικές εικόνες από το χιονισμένο Τρόοδος – «Ντύθηκε» στα λευκά - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub

 17.12.2025 - 09:05
Επόμενο άρθρο

Η έκπληξη με «Κάττο» και ο διάδοχος του που δεν κάνει γκελ…

 17.12.2025 - 09:07
Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

Σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στο Κυπριακό παραμένουν εύθραυστες, η Λευκωσία επιχειρεί να κρατήσει τη διαδικασία εντός θεσμικού πλαισίου και να αποτρέψει ερμηνείες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα. Η δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, αποτελεί σαφή μήνυμα προς όλα τα μέρη: το Κυπριακό δεν κινείται με ερμηνείες ούτε με αποσπασματικές ερμηνείες δηλώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

  •  17.12.2025 - 06:34
LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026

LIVE Εικόνα – Ολομέλεια Βουλής: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026

  •  17.12.2025 - 09:50
ΠτΔ: Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες – Τι βρίσκεται στην ατζέντα

ΠτΔ: Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες – Τι βρίσκεται στην ατζέντα

  •  17.12.2025 - 08:24
«Άλμα»: Άλλοι 10 υποψήφιοι ρίχνονται στη μάχη των βουλευτικών - Ανάμεσα του πρώην υποψήφιος του ΑΚΕΛ - Τα βιογραφικά τους

«Άλμα»: Άλλοι 10 υποψήφιοι ρίχνονται στη μάχη των βουλευτικών - Ανάμεσα του πρώην υποψήφιος του ΑΚΕΛ - Τα βιογραφικά τους

  •  17.12.2025 - 10:02
VIDEO - Αποκάλυψη ΟΣΑΚ: Η απίστευτη δικαιολογία για την καθυστέρηση βιοψιών ασθενών

VIDEO - Αποκάλυψη ΟΣΑΚ: Η απίστευτη δικαιολογία για την καθυστέρηση βιοψιών ασθενών

  •  17.12.2025 - 08:37
VIDEO: Η «έξυπνη» λύση για την στάση λεωφορείου - Την στερέωσαν σε… βίδες ύψους 30 πόντων – Πού βρίσκεται

VIDEO: Η «έξυπνη» λύση για την στάση λεωφορείου - Την στερέωσαν σε… βίδες ύψους 30 πόντων – Πού βρίσκεται

  •  17.12.2025 - 09:01
Μαγευτικές εικόνες από το χιονισμένο Τρόοδος – «Ντύθηκε» στα λευκά - Δείτε φωτογραφίες

Μαγευτικές εικόνες από το χιονισμένο Τρόοδος – «Ντύθηκε» στα λευκά - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.12.2025 - 07:42
Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη

Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη

  •  17.12.2025 - 08:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα