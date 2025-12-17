Η Λάρνακα απέκτησε νέο hot spot: Υπόσχεται νύχτες που δεν τελειώνουν - Φωτογραφίες

Το 60 Μοίρες άνοιξε πρόσφατα και ήδη ξεχωρίζει, φιλοξενούμενο σε ένα εντυπωσιακό γωνιακό κτήριο στην οδό Στυλιανού Αποστολίδη. Πρόκειται για έναν χώρο που συνδυάζει κομψότητα και ζωντάνια, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για όσους θέλουν να απολαύσουν ποτό, μουσική και μια εμπειρία που εξελίσσεται όσο η νύχτα προχωρά.

Από Τετάρτη μέχρι Σάββατο, το πρόγραμμα αλλάζει και προσαρμόζεται στον ρυθμό της κάθε βραδιάς. DJs και live εμφανίσεις δίνουν τον τόνο, ενώ το μπαρ μετατρέπεται σε σημείο θεάματος, με εντυπωσιακά cocktail shows και χορευτές που ανεβάζουν τη διάθεση και κρατούν το κοινό σε κίνηση.

Με σύγχρονη αισθητική, έντονη ενέργεια και έμφαση στη συνολική εμπειρία, το 60 Μοίρες φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή ζωή της Λάρνακας. Ένας χώρος όπου η έξοδος δεν περιορίζεται στο ποτό, αλλά μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη βραδινή εμπειρία μέχρι αργά.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus