ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Η «έξυπνη» λύση για την στάση λεωφορείου - Την στερέωσαν σε… βίδες ύψους 30 πόντων – Πού βρίσκεται

 17.12.2025 - 09:01
VIDEO: Η «έξυπνη» λύση για την στάση λεωφορείου - Την στερέωσαν σε… βίδες ύψους 30 πόντων – Πού βρίσκεται

Δεν έχουν τελειωμό οι viral εικόνες από τις «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων που τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία Παγκύπρια, για να εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Συγκεκριμένα, σε ρεπορτάζ στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, παρουσιάζεται στάση λεωφορείων στην οδό Περικλέους στον Στρόβολο, η οποία φαίνεται να είναι στερεωμένη πάνω σε… βίδες.

Όπως φανερώνεται, το σίδερο δεν ακουμπάει στο πάτωμα, αλλά στερεώνεται πάνω σε τέσσερις βίδες ύψους περίπου 30 πόντων από τη μία πλευρά και πάνω σε βίδες ύψους 5-10 πόντων από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για δρόμο ανηφορικό, με τις βίδες να αποτελούν ίσως μία «έξυπνη» λύση για να είναι τα σίδερα και η στάση στο ίδιο ύψος.

Δείτε τo βίντεο:

Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη

 17.12.2025 - 08:41
Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub

 17.12.2025 - 09:05
Κυπριακό: Το μήνυμα Κωνσταντίνου Κόμπου - Το παιχνίδι εντυπώσεων και οι κόκκινες γραμμές

Σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στο Κυπριακό παραμένουν εύθραυστες, η Λευκωσία επιχειρεί να κρατήσει τη διαδικασία εντός θεσμικού πλαισίου και να αποτρέψει ερμηνείες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα. Η δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, αποτελεί σαφή μήνυμα προς όλα τα μέρη: το Κυπριακό δεν κινείται με ερμηνείες ούτε με αποσπασματικές ερμηνείες δηλώσεων.

