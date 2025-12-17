VIDEO: Η «έξυπνη» λύση για την στάση λεωφορείου - Την στερέωσαν σε… βίδες ύψους 30 πόντων – Πού βρίσκεται

Συγκεκριμένα, σε ρεπορτάζ στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, παρουσιάζεται στάση λεωφορείων στην οδό Περικλέους στον Στρόβολο, η οποία φαίνεται να είναι στερεωμένη πάνω σε… βίδες.

Όπως φανερώνεται, το σίδερο δεν ακουμπάει στο πάτωμα, αλλά στερεώνεται πάνω σε τέσσερις βίδες ύψους περίπου 30 πόντων από τη μία πλευρά και πάνω σε βίδες ύψους 5-10 πόντων από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για δρόμο ανηφορικό, με τις βίδες να αποτελούν ίσως μία «έξυπνη» λύση για να είναι τα σίδερα και η στάση στο ίδιο ύψος.

Δείτε τo βίντεο: