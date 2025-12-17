Ecommbx
VIDEO: Το Άγαλμα της Ελευθερίας έπεσε εξαιτίας μεγάλων ανέμων

 17.12.2025 - 10:49
VIDEO: Το Άγαλμα της Ελευθερίας έπεσε εξαιτίας μεγάλων ανέμων

Ριπές ανέμου άνω των 90 χλμ/ώρα ανέτρεψαν το Άγαλμα της Ελευθερίας στην πόλη Γκουαϊμπά στη Βραζιλία.

Το Άγαλμα της Ελευθερίας των φτωχών, εγκατεστημένο μπροστά από το megastore της εταιρείας Havan στην πόλη Γκουαϊμπά στην μητροπολιτική περιοχή του Πόρτο Αλέγκρε.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας έντονης καταιγίδας που έπληξε την περιοχή, με ριπές ανέμου άνω των 90 χλμ/ώρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η περιοχή απομονώθηκε αμέσως από την εταιρεία. Κατά έναν μαγικό τρόπο γλίτωσε το αυτοκίνητο το οποίο βρίσκονταν ακριβώς από κάτω.

Το Άγαλμα της Ελευθερίας έπεσε από το βάθρο σταδιακά

Η κατασκευή, η οποία έχει συνολικό ύψος 35 μέτρα, υπέστη ζημιές μόνο στο άνω τμήμα των 24 μέτρων. Η Havan επιβεβαίωσε ότι το άγαλμα λειτουργούσε από την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος το 2020 και διέθετε Τεχνική Έκθεση υπεύθυνης Κατασκευής σύμφωνα με τον νόμο. Οι ομάδες της εταιρείας άρχισαν τις διαδικασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών τις ώρες που ακολούθησαν το περιστατικό.

Η Πολιτική Άμυνα του Ρίο Γκράντε ντο Σολ είχε εκδώσει προειδοποίηση για την μητροπολιτική περιοχή, προβλέποντας καταιγίδες με έντονους ανέμους. Η προειδοποίηση στάλθηκε απευθείας στα κινητά τηλέφωνα μέσω του συστήματος cell broadcast, αντίστοιχο με το 112, διακόπτοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οθόνη για να προειδοποιήσει τον πληθυσμό για τον άμεσο κίνδυνο.

Η κατάρρευση συνέβη γύρω στις 3 το απόγευμα, όταν ένα μέτωπο έντονων καιρικών φαινομένων προχωρούσε πάνω από την πολιτεία. Βίντεο που τραβήχτηκαν από μάρτυρες δείχνουν τη δομή να γέρνει σταδιακά πριν καταρρεύσει εντελώς στο πάρκινγκ του καταστήματος. Η δύναμη του ανέμου προκάλεσε τη θραύση της άνω βάσης, χωρίς να προκαλέσει ζημιά στο βάθρο ύψους 11 μέτρων.

Οι τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Γκουαϊμπά, Μαρτσέλο Μαρανάτα, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν θύματα. Η γρήγορη δράση για την απομόνωση της περιοχής απέτρεψε περιττές προσεγγίσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των πελατών και των υπαλλήλων που βρίσκονταν στον χώρο.

