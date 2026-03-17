Apple: Αυτά είναι τα AirPods Max 2 - Δυνατότητα ζωντανής μετάφρασης – Ποια είναι η τιμή

Τα AirPods Max 2 προσφέρουν ενεργή ακύρωση θορύβου που είναι 1,5 φορές πιο αποτελεσματική σε σχέση με το αρχικό μοντέλο, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του 2020, ανέφερε η Apple σε ανακοίνωσή της. Μια ελαφριά αναθεώρηση των AirPods Max με υποδοχή USB-C και υποστήριξη ενσύρματου ήχου χωρίς απώλειες είχε παρουσιαστεί το 2024, μεταδίδει το Bloomberg.

The new AirPods Max 2 have even better audio, even better ANC, and even better features like Adaptive Audio and Live Translation. pic.twitter.com/tXnOxPCLor — Greg Joswiak (@gregjoz) March 16, 2026

Η τιμή

Τα ακουστικά κοστίζουν 549 δολάρια, διατηρώντας την τιμή του προηγούμενου μοντέλου, και θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία από τις 25 Μαρτίου. Τα AirPods Max 2 αναμένεται να φτάσουν στα καταστήματα στις αρχές Απριλίου. Η Apple τα προσφέρει σε πέντε χρώματα: μπλε, μωβ, πορτοκαλί, midnight (σκούρο μπλε) και starlight (απαλό χρυσό).

Επιπλέον, η Apple αντικατέστησε το παλαιότερο chip πυριτίου στα premium ακουστικά με το νεότερο H2 chip, επιτρέποντας λειτουργίες όπως η ζωντανή μετάφραση και η αναγνώριση συνομιλίας, το οποίο μειώνει την ένταση του ήχου όταν ο χρήστης μιλά. Τα AirPods Max 2 προσφέρουν επίσης προσαρμοστικό ήχο, που προσαρμόζει το επίπεδο ακύρωσης θορύβου ανάλογα με το περιβάλλον.

Το Loud Sound Reduction είναι ακόμη μία λειτουργία που μεταφέρεται από τη σειρά AirPods Pro, επιτρέποντας στα ακουστικά να μειώνουν την ένταση ήχων όπως σειρήνες, έργα κατασκευής και άλλους ιδιαίτερα δυνατούς θορύβους.

Βελτιωμένα μικρόφωνα και χαμηλότερη καθυστέρηση

Παράλληλα, η Apple έχει αναβαθμίσει τα μικρόφωνα των AirPods Max 2 ώστε να προσφέρουν «ηχογράφηση ποιότητας στούντιο» και έχει μειώσει την ασύρματη καθυστέρηση για καλύτερη απόδοση όταν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια παιχνιδιών.

Η ανακοίνωση της Δευτέρας ακολουθεί μια σειρά παρουσιάσεων νέων προϊόντων από την Apple νωρίτερα μέσα στον μήνα, που περιλάμβανε το iPhone 17e, το MacBook Neo των 599 δολαρίων και τη νέα οθόνη Studio Display XDR, καθώς και αναβαθμισμένες εκδόσεις των MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air και Studio Display.

Πηγή: newmoney.gr