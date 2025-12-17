Θλίψη για τον θάνατο του Παναγιώτη Αρασλίδη – Έφυγε σε ηλικία 60 ετών – Η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Πλατύ Αγλαντζιάς, στη 1:00 το μεσημέρι. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 12:00.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές στον Σύνδεσμο για Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις «Γιώργος Ψαράς RT1».