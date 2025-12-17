«Άλμα»: Άλλοι 10 υποψήφιοι ρίχνονται στη μάχη των βουλευτικών - Ανάμεσα του πρώην υποψήφιος του ΑΚΕΛ - Τα βιογραφικά τους

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει ακόμη 10 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι και υπόλοιπες υποψήφιοι και υποψήφιες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων.

Υποψήφιοι Βουλευτές/τριες επαρχίας Λευκωσίας – Μιχάλης Ιερείδης

– Χριστίνα Ιωάννου

– Κύπρος Κυπριανού

– Μιχάλης Νικηφόρου

– Μιχάλης Παντελίδης Υποψήφιοι Βουλευτές/τριες επαρχίας Λεμεσού – Μπόρκα Γκροτζανόβσκα

– Ανδρέας Χειμωνίδης Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Αμμοχώστου – Μαρία Θεριστή Υποψήφιοι Βουλευτές/τριες επαρχίας Κερύνειας – Γρηγόρης Νεοκλέους

– Κατερίνα Παπαραδαμάνθους Τα βιογραφικά τους:

