ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι μετά την απολογία τους άλλοι δύο κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές
Με 37 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.
Στους δύο κατηγορούμενους, που είναι ζευγάρι αγροτών, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.
Στον σύζυγο επιβλήθηκε επιπλέον και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.
Οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων συνεχίζονται.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις