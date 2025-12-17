Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ Ειρήνη Παπαδοπούλου έρχεται για μια εκρηκτική βραδιά στη Λευκωσία! – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου έρχεται για μια εκρηκτική βραδιά στη Λευκωσία! – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

 17.12.2025 - 15:18
Η Ειρήνη Παπαδοπούλου έρχεται για μια εκρηκτική βραδιά στη Λευκωσία! – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Το Duplex Club υποδέχεται τη μία και μοναδική Ειρήνη Παπαδοπούλου σε μια live εμφάνιση που αναμένεται να συζητηθεί όσο λίγες.

Μαζί με την ορχήστρα της, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανεβαίνει στη σκηνή για μια νύχτα γεμάτη ένταση, ρυθμό και διασκέδαση μέχρι το πρωί.

Τη βραδιά απογειώνει ο Guest DJ Polis Taliadorou, ενώ το εντυπωσιακό belly dancer show της Valentina προσθέτει εξωτική λάμψη και μοναδικό θέαμα στο πρόγραμμα.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Duplex Club, Λευκωσία

Οι πόρτες ανοίγουν στις 23:30

Τιμή εισόδου: €30

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub
Έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα της Κύπρου – Η Αναστασία Παναγή «έσβησε» στα 105 της χρόνια
Ατύχημα για γνωστό Κύπριο: «Δεν υπάρχει χειρότερο» – Η φωτογραφία με πατερίτσα
Ρετρό βίντεο: Ο διάκοσμος της Λάρνακας τα Χριστούγεννα του 1999 που έγινε viral – Πώς ήταν η πόλη του Ζήνωνα φωτισμένη
«Σούπερ γρίπη»: Τι ισχύει στην Κύπρο - Τα συμπτώματα, οι ευάλωτες ομάδες και τα… πιθανά μέτρα - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»
«Οδυσέααα!» - Η απελπισμένη Κύπρια μάνα σε σεισμό: Άσκηση ετοιμότητας ή κυπριακό σκετσάκι; Τι πήγε λάθος στο βίντεο της Πολιτικής Άμυνας;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Warner Bros απέρριψε την πρόταση - μαμούθ $108,4 δισ. της Paramount, ανοιχτός ο δρόμος για το Netflix

 17.12.2025 - 15:16
Επόμενο άρθρο

Πυροβολισμοί και πολλά περιπολικά στους δρόμους της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος

 17.12.2025 - 15:22
Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Με 37 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές

  •  17.12.2025 - 09:50
Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

Ενοχλημένος με ΠτΔ ο Έρχιουρμαν για την πρόσκληση σε Ερντογάν: «Παράκαμψη των Τ/κ κλονίζει την εμπιστοσύνη»

  •  17.12.2025 - 12:50
Πολιτογραφήσεις - Πέφτει η αυλαία στη δίκη για τα χρυσά διαβατήρια: Το Κακουργιοδικείο αποφασίζει για Συλλούρη – Τζιοβάνη

Πολιτογραφήσεις - Πέφτει η αυλαία στη δίκη για τα χρυσά διαβατήρια: Το Κακουργιοδικείο αποφασίζει για Συλλούρη – Τζιοβάνη

  •  17.12.2025 - 16:00
Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ για ψήφιση προϋπολογισμού: «Προχωρούμε με υλοποίηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής»

  •  17.12.2025 - 14:36
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη στάση εργασίας στα σχολεία: Όλες οι αλλαγές σε ώρες, μεταφορές και απουσίες

  •  17.12.2025 - 14:18
Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

Ενίσχυση σε αγρότες €10,2 εκατ. για επιπτώσεις ξηρασίας - Εγκρίθηκαν πάνω από 2,500 αιτήσεις

  •  17.12.2025 - 09:44
Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus – Πότε τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με Βρυξέλλες

  •  17.12.2025 - 13:12
Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

Avengers Doomsday: Επίσημο trailer ή ΑΙ; - Το βίντεο που τρέλανε το διαδίκτυο

  •  17.12.2025 - 12:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα