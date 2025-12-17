Η Ειρήνη Παπαδοπούλου έρχεται για μια εκρηκτική βραδιά στη Λευκωσία! – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό η Ολομέλεια της Βουλής – Πώς τοποθετήθηκαν κόμματα και βουλευτές
Με 37 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.
Μαζί με την ορχήστρα της, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανεβαίνει στη σκηνή για μια νύχτα γεμάτη ένταση, ρυθμό και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
Τη βραδιά απογειώνει ο Guest DJ Polis Taliadorou, ενώ το εντυπωσιακό belly dancer show της Valentina προσθέτει εξωτική λάμψη και μοναδικό θέαμα στο πρόγραμμα.
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Duplex Club, Λευκωσία
Οι πόρτες ανοίγουν στις 23:30
Τιμή εισόδου: €30
