Η Ειρήνη Παπαδοπούλου έρχεται για μια εκρηκτική βραδιά στη Λευκωσία! – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Μαζί με την ορχήστρα της, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανεβαίνει στη σκηνή για μια νύχτα γεμάτη ένταση, ρυθμό και διασκέδαση μέχρι το πρωί.

Τη βραδιά απογειώνει ο Guest DJ Polis Taliadorou, ενώ το εντυπωσιακό belly dancer show της Valentina προσθέτει εξωτική λάμψη και μοναδικό θέαμα στο πρόγραμμα.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Duplex Club, Λευκωσία

Οι πόρτες ανοίγουν στις 23:30

Τιμή εισόδου: €30