Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να ευχηθείτε

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025, είναι Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού, Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Γιορτάζουν: Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης

Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης

Γεγονότα στις 18 Δεκεμβρίου

218 π.Χ. Β' Καρχηδονιακός Πόλεμος: οι Καρχηδονιακές δυνάμεις του Αννίβα νικούν τους Ρωμαίους στη Μάχη του ποταμού Τρεβία.

1271 Ο Κουμπλάι Χαν μετονομάζει την αυτοκρατορία του σε Γιουάν, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της δυναστείας Γιουάν στη Μογγολία και την Κίνα.

1787 Το Νιου Τζέρσεϊ γίνεται η τρίτη Πολιτεία που επικυρώνει το Σύνταγμα των Η.Π.Α.