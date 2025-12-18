Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να ευχηθείτε

 18.12.2025 - 07:01
Εορτολόγιο 2025: Γιορτή και σήμερα, σε ποιους να ευχηθείτε

Ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025, είναι Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού, Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Γιορτάζουν: Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης
Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης

Γεγονότα στις 18 Δεκεμβρίου

218 π.Χ. Β' Καρχηδονιακός Πόλεμος: οι Καρχηδονιακές δυνάμεις του Αννίβα νικούν τους Ρωμαίους στη Μάχη του ποταμού Τρεβία.

1271 Ο Κουμπλάι Χαν μετονομάζει την αυτοκρατορία του σε Γιουάν, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της δυναστείας Γιουάν στη Μογγολία και την Κίνα.

1787 Το Νιου Τζέρσεϊ γίνεται η τρίτη Πολιτεία που επικυρώνει το Σύνταγμα των Η.Π.Α.

Η κίνηση Βαρνάβα στο ΔΗΚΟ και το μεγάλο στοίχημα Νικόλα για την κυριαρχία στο Κέντρο

Η κίνηση Βαρνάβα στο ΔΗΚΟ και το μεγάλο στοίχημα Νικόλα για την κυριαρχία στο Κέντρο

Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια δύσκολη πολιτική πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Από κόμμα–ρυθμιστή των εξελίξεων, με καθοριστικό ρόλο στη διακυβέρνηση του τόπου, το ΔΗΚΟ κατατάσσεται πλέον –σύμφωνα με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις– στην τέταρτη θέση, πίσω από το ΕΛΑΜ.

