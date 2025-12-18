Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΆδειες κυκλοφορίας: Πότε ξεκινά η ανανέωση για το 2026 – Η διαδικασία και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άδειες κυκλοφορίας: Πότε ξεκινά η ανανέωση για το 2026 – Η διαδικασία και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται

 18.12.2025 - 16:26
Άδειες κυκλοφορίας: Πότε ξεκινά η ανανέωση για το 2026 – Η διαδικασία και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2026:

1. Οι άδειες κυκλοφορίας για το 2026 θα ανανεώνονται από την Τετάρτη 07.01.2026.

2. Η τελευταία ημέρα ανανέωσης θα είναι η Τετάρτη 11.03.2026 στις 24:00 (μεσάνυχτα).

3. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών (3), έξι (6), εννέα (9) και δώδεκα (12) μηνών.

4. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, θα επιβάλλεται επιβάρυνση ίση με το άθροισμα του ποσού των €10 και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

5. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας απαιτείται:

· Πιστοποιητικό καταλληλότητας

· Ασφάλεια

6. Σημειώνεται ότι η διαδικασία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας ολοκληρώνεται με την εμφάνιση της οθόνης «Εκτύπωση Άδειας Κυκλοφορίας», στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, εντός στρογγυλού πλαισίου, ο μήνας και το έτος εκπνοής της ισχύος της άδειας και ο αριθμός εγγραφής του οχήματος. Στην περίπτωση που η διαδικασία δεν φτάσει μέχρι την εν λόγω οθόνη και υπάρξει διακοπή για οποιονδήποτε λόγο, τότε η διαδικασία θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να επαναληφθεί.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι το ΤΟΜ έχει προχωρήσει σε βελτίωση του μηχανογραφικού συστήματος πληρωμών, με επιπλέον επίπεδο ελέγχου έκδοσης των αδειών, βάσει των πληρωμών που πραγματοποιούνται.

7. Το ΤΟΜ συμβουλεύει τους πολίτες να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους έγκαιρα και, σε κάθε περίπτωση, να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

8. Υπενθυμίζεται ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το 2025 και δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2026, θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος. Η ακινητοποίηση μπορεί να γίνει και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ (Road Transport Department (https://rtd.mcw.gov.cy)). Εάν δεν δηλωθεί η ακινητοποίηση του οχήματος, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας του οχήματος.

9. Οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2025 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα, θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ, εκτός εάν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το 2025 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2026 μέχρι τα μεσάνυχτα της 11.03.2026.

10. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος, θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, προκειμένου να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

11. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται διαδικτυακά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εξαιρούνται:

(α) οχήματα που ανήκουν σε πρεσβείες,

(β) ιδιωτικά λεωφορεία των πολυτέκνων,

(γ) οχήματα που ανήκουν στα λατομεία,

(δ) παλαιά οχήματα (αντίκες) με ειδική άδεια (που καταβάλλουν το ποσό των €25),

(ε) οχήματα που ανήκουν στα Ηνωμένα Έθνη, και

(στ) οχήματα που ανήκουν σε άλλους οργανισμούς με κωδικό εξαίρεσης 04 (και δεν κατέχουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα του Τμήματος)

για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την καταβολή των τελών της άδειας κυκλοφορίας.

12. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη χρήση του διαδικτύου μπορούν να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στα ΚΕΠ και στα ΚΕΠΟ για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας.

13. Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

14. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, που είναι καταχωρημένα στο μητρώο του ΤΟΜ, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση (π.χ. ενημέρωση για ανακλήσεις) σχετικά με τα οχήματά τους.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Γέμισαν» ποντίκια στο Λιμάνι Λάρνακας - Διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι - Εικόνες που προκαλούν αηδία
Σου αρέσει το φαγητό; Επισκέψου ένα κλασικό μαγειρείο που σερβίρει μαμαδίστικο φαγητό σε καλές τιμές
Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο της Ζωής Ζορπά: Αφήνει πίσω της δύο μικρά παιδιά - «Άνθρωπος με ήθος και γνήσια αγάπη»
Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι
VIDEO: Το Τρόοδος όπως... δεν το έχετε ξαναδεί - Τα εξωπραγματικά πλάνα από drone που «μαγεύουν»
Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός από πυροβολισμούς 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανάκληση αερόσακων: Καταβολή εφάπαξ ποσού σε αυτούς τους δικαιούχους - Οι προϋποθέσεις

 18.12.2025 - 16:17
Επόμενο άρθρο

Αποσύρεται από την αγορά πάνελ φωτισμού – Τι πρέπει να γνωρίζεις – Δείτε φωτογραφία

 18.12.2025 - 16:24
ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

Προσερχόμενος την Πέμπτη το πρωί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «είναι η ώρα των αποφάσεων σε όλα τα θέματα", σημειώνοντας πως  το θέμα της Ουκρανίας είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι "απόψε θα βγούμε ακόμα πιο ενωμένοι».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

  •  18.12.2025 - 12:07
ΟΕΛΜΕΚ: Κλιμακώνουν με μέτρα οι καθηγητές - Τα σημεία διαφωνίας με αξιολόγηση

ΟΕΛΜΕΚ: Κλιμακώνουν με μέτρα οι καθηγητές - Τα σημεία διαφωνίας με αξιολόγηση

  •  18.12.2025 - 16:10
Γιακουμή μετά τη συνάντηση με Παπαδόπουλο: «Ώρα να αφήσουμε τα πάθη και να δούμε το σύνολο»

Γιακουμή μετά τη συνάντηση με Παπαδόπουλο: «Ώρα να αφήσουμε τα πάθη και να δούμε το σύνολο»

  •  18.12.2025 - 13:30
Φιντάν: «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία και για εμάς»

Φιντάν: «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία και για εμάς»

  •  18.12.2025 - 14:06
Άδειες κυκλοφορίας: Πότε ξεκινά η ανανέωση για το 2026 – Η διαδικασία και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται

Άδειες κυκλοφορίας: Πότε ξεκινά η ανανέωση για το 2026 – Η διαδικασία και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται

  •  18.12.2025 - 16:26
Ανάκληση αερόσακων: Καταβολή εφάπαξ ποσού σε αυτούς τους δικαιούχους - Οι προϋποθέσεις

Ανάκληση αερόσακων: Καταβολή εφάπαξ ποσού σε αυτούς τους δικαιούχους - Οι προϋποθέσεις

  •  18.12.2025 - 16:17
Αυτές οι περιοχές στη Λευκωσία έμειναν χωρίς νερό λόγω βλάβης - Δείτε ποιοι επηρεάζονται

Αυτές οι περιοχές στη Λευκωσία έμειναν χωρίς νερό λόγω βλάβης - Δείτε ποιοι επηρεάζονται

  •  18.12.2025 - 15:11
Ρεπορτάζ που «καίει»: Ποιος θέλει να παγιδέψει τον Μαζωνάκη που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις;

Ρεπορτάζ που «καίει»: Ποιος θέλει να παγιδέψει τον Μαζωνάκη που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις;

  •  18.12.2025 - 15:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα