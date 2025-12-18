ΟΕΛΜΕΚ: Κλιμακώνουν με μέτρα οι καθηγητές - Τα σημεία διαφωνίας με αξιολόγηση

Το κουδούνι χτύπησε η ώρα 09:00 την Πέμπτη για την Μέση Εκπαίδευση, λόγω της σημερινής στάσης εργασίας που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί μέλη της ΟΕΛΜΕΚ, διαμαρτυρόμενοι για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Σχέδιο Αξιολόγησης.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Δρ Γιώργος Κουτσίδης, είπε ότι μετά το πέρας της σημερινής στάσης εργασίας υπήρξε ένα αυξημένο ποσοστό προσέλευσης μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο, αλλά μειωμένο ποσοστό προσέλευσης μαθητών/τριών των Λυκείων είτε γιατί έμειναν σπίτι για να διαβάσουν είτε γιατί δεν είχαν μέσο μεταφοράς στις σχολικές τους μονάδες.

«Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν προχώρησε στη στάση εργασίας, σίγουρα ήταν πολύ μεγαλύτερο από την προηγούμενη φορά , το οποίο είναι κάτι που είδαμε και αξιολογήσαμε», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κουτσίδης είπε ότι είχε ένα κοινωνικό κόστος η σημερινή μέρα, «διότι αντιλαμβάνεστε οι γονείς δεν μπορούσαν σήμερα να μείνουν σπίτι για να μεταφέρουν τα παιδιά τους η ώρα 09:00 στο σχολείο για την Μέση Εκπαίδευση».

Ερωτηθείς αν αυτές οι διδακτικές ώρες που χάθηκαν θα αναπληρωθούν, ο κ. Κουτσίδης είπε ότι στο βαθμό που μπορούν να τις αναπληρώσουν στα εξεταζόμενα μαθήματα σίγουρα θα αναπληρωθούν.

Σε παρατήρηση αν αυτό θα ληφθεί υπόψιν σε ότι αφορά την ύλη, ο κ. Κουτσίδης απάντησε καταφατικά, λέγοντας πως θα ληφθεί υπόψιν ο χρόνος που έχουν για να διδαχθεί η ύλη βεβαίως.

«Πάντα γίνεται αυτό. Όταν υπάρξει οποιαδήποτε απώλεια σε διδακτικό χρόνο πάντα δίνουμε χρόνο για να καλύψουμε την εξεταστέα ύλη», κατέληξε.

ΟΕΛΜΕΚ: Κλιμακώνουν με μέτρα οι καθηγητές

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ:

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα σχετικά με το θέμα «Σχέδιο Αξιολόγησης».

Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο μιας διαδικασίας πρωτοφανούς και απαράδεκτης. Μιας διαδικασίας που δεν αφορά απλώς επιμέρους εργασιακά ζητήματα, αλλά αγγίζει τον πυρήνα του κοινωνικού και θεσμικού διαλόγου.

Μέσα σε ένα πλαίσιο εκβιαστικό από την κυβέρνηση για απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων, προωθήθηκε ένα προβληματικό και μη ολοκληρωμένο νομοσχέδιο στη Βουλή, συζητήθηκε σε χρόνο ρεκόρ, ερήμην των άμεσα επηρεαζόμενων, και οδηγείται για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Ένα νομοσχέδιο, που πάει για ψήφιση χωρίς να έχει γίνει ο προβλεπόμενος θεσμικός διάλογος, παρά το γεγονός ότι μεταβάλλει ουσιωδώς τους όρους εργασίας των εκπαιδευτικών.

Ένα νομοσχέδιο, που βρίθει κενών και ασαφειών που παραπέμπονται σε Επιτροπή Παρακολούθησης μετά την ψήφιση, γεγονός που έχει αναγνωριστεί κα εντός της Βουλής, ακόμα και από την ίδια την Υπουργό Παιδείας, που έκανε λόγο για κατάθεση τροποποιητικών Κανονισμών εντός τριετίας.

Ένα νομοσχέδιο, για το οποίο δεν είναι ακόμα καθορισμένα τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Ένα νομοσχέδιο που δεν θεραπεύει τις παθογένειες του υφιστάμενου συστήματος, που ενισχύει τον Επιθεωρητισμό, που διευρύνει την αναξιοκρατία, που μετατρέπει τα σχολεία σε γραφειοκρατικές μηχανές αξιολόγησης.

Ένα νομοσχέδιο που έχει κατ’ επανάληψη απορριφθεί από την ΟΕΛΜΕΚ και από την συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών στο δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου 2025.

Ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία με τα οποία διαφωνούμε, όπως τα πιο κάτω:

- Δεν περιλαμβάνει αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, γεγονός που ακυρώνει κάθε έννοια αξιοκρατίας.

- Δεν περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

- Προβλέπει αχρείαστη αύξηση 55 νέων Επιθεωρητών επιβαρύνοντας το κρατικό μισθολόγιο με περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

- Προβλέπει τη συμμετοχή του Επιθεωρητή στη διαμορφωτική αξιολόγηση.

- Προβλέπει τη συμμετοχή του Διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση, με βαθμολογία, που θα επηρεάσει αρνητικά το σχολικό κλίμα.

- Εισάγει τη συμμετοχή του ΒΔΑ’ στην αριθμητική αξιολόγηση.

- Δεν προβλέπει καμία στήριξη των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή του σχεδίου.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ εξουσιοδοτεί το Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ να προχωρήσει στη συνέχιση και κλιμάκωση των μέτρων, μη αποκλειομένων και των απεργιακών, λαμβάνοντας υπόψη το νομοθέτημα που ενδεχομένως θα ψηφιστεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 Δεκεμβρίου 2025.