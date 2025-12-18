Αποσύρεται από την αγορά πάνελ φωτισμού – Τι πρέπει να γνωρίζεις – Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στην αγορά έχει εντοπιστεί πάνελ φωτισμού LED, κατηγορίας φωτιστικών, το οποίο δεν φέρει τις απαιτούμενες σημάνσεις, ούτε συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. και τον αναγκαίο τεχνικό φάκελο. Για τον λόγο αυτό, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική ανάκλησή του για λόγους ασφάλειας.

Το προϊόν αφορά πάνελ φωτισμού LED ισχύος 20W, με τάση λειτουργίας AC 160-265V και θερμοκρασία χρώματος 6500K. Σημειώνεται ότι στο προϊόν δεν αναγράφεται εμπορική επωνυμία, κατασκευαστής ή μοντέλο. Εισαγωγέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εταιρεία NICOS FOTSIOS LTD.

Το Τμήμα καλεί τους καταναλωτές που διαπιστώνουν ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι εγκατεστημένο στα υποστατικά τους, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα, ώστε να διευθετηθεί η αντικατάστασή του από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Υπενθυμίζεται ότι η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται δωρεάν, έγκαιρα και χωρίς οποιονδήποτε χρονικό περιορισμό.

Παράλληλα, έκκληση απευθύνεται και προς τους αδειοδοτημένους ηλεκτρολόγους που ενδεχομένως έχουν στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν ή το εγκαταστήσουν και να το επιστρέψουν άμεσα στο κατάστημα από το οποίο το προμηθεύτηκαν. Καλούνται επίσης να ενημερώσουν τους πελάτες τους στους οποίους έχει ήδη εγκατασταθεί το προϊόν, ώστε να προχωρήσουν στην αντικατάστασή του.

Τα προϊόντα που θα αντικατασταθούν θα πρέπει να επιστραφούν στον εισαγωγέα, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση της απόσυρσης και της ανάκλησης.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή αναφορά σημείων πώλησης, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.