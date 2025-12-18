VIDEO: «Γέμισαν» ποντίκια στο Λιμάνι Λάρνακας - Διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι - Εικόνες που προκαλούν αηδία

Αυθόρμητη στάση εργασίας πραγματοποιούν από τις 7.30 σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Λάρνακας, οι οποίοι καταγγέλλουν ανεπαρκείς συνθήκες Ασφάλειας και Υγείας.

Συγκεκριμένα, 25 εργαζόμενοι που ανήκουν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας, οι οποίοι καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του λιμανιού, κατήλθαν σε στάση εργασίας διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες, όπως τις χαρακτηρίζουν, συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους, ζητώντας ταυτόχρονα τη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων, καθότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν λύματα στους εξωτερικούς χώρους του λιμένα, οι χώροι υγιεινής είναι ακάθαρτοι, ενώ οι χώροι του λιμανιού έχουν γεμίσει τρωκτικά. Πρόκειται για εργάτες που ήταν πρώην υπάλληλοι της κοινοπραξίας Kition Ocean Holdings και μεταφέρθηκαν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την κυβέρνηση μετά τον τερματισμό της συμφωνίας παραχώρησης του λιμανιού και της μαρίνας, τον Μάιο του 2024, και την αποχώρηση της Kition από τους δύο χώρους.

Ανακοίνωση των συντεχνιών ΣΕΚ (ΟΜΕΠΕΓΕ) και ΠΕΟ (ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ) αναφέρει ότι σήμερα το πρωί ξεκίνησε προειδοποιητική στάση εργασίας στο λιμάνι Λάρνακας για θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής από τους εργαζόμενους που ανήκουν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (πρώην Kition Ocean Port). Οι συντεχνίες υποστηρίζουν πως παρά τα επανειλημμένα διαβήματα που έγιναν προς το Υπουργείο Μεταφορών και την Αρχή Λιμένων Κύπρου, τίποτε δεν διορθώθηκε.

Προσθέτουν, επίσης, ότι τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας και δεν μπορούν να γίνονται συμβιβασμοί και υποχωρήσεις σ’ αυτά. «Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Λάρνακας ζητούν τα αυτονόητα. Να έχουν, δηλαδή, καθαρό πόσιμο νερό, καθαρούς χώρους υγιεινής, ασφαλείς χώρους εργασίας, χωρίς λακκούβες και καλώδια που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια στην εργασία και την υγεία τους.

Οι συντεχνίες απαιτούν από το Υπουργείο Μεταφορών και τον ίδιο τον υπουργό να διασφαλίσει ότι οι χώροι εργασίας στο λιμάνι θα είναι καθαροί και ασφαλείς, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουλεύουν άνετα και να επιστρέφουν αρτιμελείς και υγιείς στα σπίτια τους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ΣΕΚ και της ΠΕΟ. Καλούν, παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας να εμπλακεί ενεργά στο θέμα και να συνδράμει στην ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

\