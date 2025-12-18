VIDEO: «Γέμισαν» ποντίκια στο Λιμάνι Λάρνακας - Διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι - Εικόνες που προκαλούν αηδία
18.12.2025 - 10:26
Αυθόρμητη στάση εργασίας πραγματοποιούν από τις 7.30 σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Λάρνακας, οι οποίοι καταγγέλλουν ανεπαρκείς συνθήκες Ασφάλειας και Υγείας.
Συγκεκριμένα, 25 εργαζόμενοι που ανήκουν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας, οι οποίοι καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του λιμανιού, κατήλθαν σε στάση εργασίας διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες, όπως τις χαρακτηρίζουν, συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους, ζητώντας ταυτόχρονα τη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων, καθότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν λύματα στους εξωτερικούς χώρους του λιμένα, οι χώροι υγιεινής είναι ακάθαρτοι, ενώ οι χώροι του λιμανιού έχουν γεμίσει τρωκτικά. Πρόκειται για εργάτες που ήταν πρώην υπάλληλοι της κοινοπραξίας KitionOcean Holdings και μεταφέρθηκαν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την κυβέρνηση μετά τον τερματισμό της συμφωνίας παραχώρησηςτουλιμανιού και της μαρίνας, τον Μάιοτου 2024, και την αποχώρησητηςKition από τουςδύοχώρους.
Ανακοίνωσητωνσυντεχνιών ΣΕΚ (ΟΜΕΠΕΓΕ) και ΠΕΟ (ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ) αναφέρειότισήμερα το πρωίξεκίνησε προειδοποιητικήστάσηεργασίας στολιμάνιΛάρνακας για θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής από τουςεργαζόμενους που ανήκουνστηνΑναπτυξιακήΕταιρεία Λάρνακας (πρώηνKition Ocean Port). Οισυντεχνίες υποστηρίζουν πως παρά τα επανειλημμένα διαβήματα πουέγιναν προςτο ΥπουργείοΜεταφορών και τηνΑρχήΛιμένωνΚύπρου, τίποτεδενδιορθώθηκε.
Προσθέτουν, επίσης, ότι τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας είναι υψίστηςσημασίας και δεν μπορούν να γίνονται συμβιβασμοί και υποχωρήσεις σ’ αυτά. «Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Λάρνακας ζητούν τα αυτονόητα. Να έχουν, δηλαδή, καθαρό πόσιμο νερό, καθαρούς χώρους υγιεινής, ασφαλείς χώρους εργασίας, χωρίς λακκούβες και καλώδια που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια στην εργασία και την υγεία τους.
Οι συντεχνίες απαιτούν από το Υπουργείο Μεταφορών και τον ίδιο τον υπουργό να διασφαλίσει ότι οι χώροι εργασίας στο λιμάνι θα είναι καθαροί και ασφαλείς, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουλεύουν άνετα και να επιστρέφουν αρτιμελείς και υγιείς στα σπίτια τους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ΣΕΚ και της ΠΕΟ. Καλούν, παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας να εμπλακεί ενεργά στο θέμα και να συνδράμει στην ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων.
