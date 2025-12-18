Ecommbx
Απόκοσμες εικόνες, «έντυσαν» ολόκληρα βουνά με φωτοβολταϊκά, δείτε βίντεο

 18.12.2025 - 10:41
Στις περιοχές μεγάλου υψομέτρου της επαρχίας Γκουιζού στη νοτιοδυτική Κίνα, οι κάτοικοι καλλιεργούσαν πατάτες και φαγόπυρο για να ζήσουν. Με την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας νέας ενέργειας, αυτές οι ορεινές περιοχές έχουν πλέον υιοθετήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

«Η απόδοση των καλλιεργειών σε αυτές τις περιοχές ήταν πολύ χαμηλή λόγω του μεγάλου υψομέτρου και του σκληρού κλίματος. Επιπλέον, η βόσκηση επιδείνωσε περαιτέρω το περιβάλλον», δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος σύμφωνα με το chinadaily.

Αυτά τα μειονεκτήματα της ορεινής επαρχίας έχουν πλέον μετατραπεί σε πλεονεκτήματα. Η τοπική κυβέρνηση έχει εισαγάγει νέες βιομηχανίες ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, για να επιταχύνει την ανάπτυξή της. Το 2019, δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία ένας φωτοβολταϊκός σταθμός στην πόλη Εράνγκ του Γουέινινγκ, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο υψόμετρο της Γκουιζού. Καλύπτοντας έκταση άνω των 866.000 τετραγωνικών μέτρων, ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να παράγει 53 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

 
«Η εταιρεία πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες γιουάν σε ενοίκιο γης στους χωρικούς και τους παρέχει πολλές θέσεις εργασίας. Τα φυτά κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν αναπτυχθεί, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο Tian Haokun, επικεφαλής του φωτοβολταϊκού σταθμού, ο οποίος κατασκευάστηκε από την Guizhou Jinyuan Co Ltd της State Power Investment Corporation Limited.
 
Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η γη, κάτω από τα ηλιακά πάνελ καλλιεργούνται επίσης φαρμακευτικά βότανα και λαχανικά, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία της γης και δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους κατοίκους της περιοχής.

«Έχουμε περίπου 30 χωρικούς που εργάζονται για εμάς κάθε μέρα. Καθαρίζουν τα ηλιακά πάνελ και ξεχορταριάζουν κατά τη διάρκεια της εκτός εποχής καλλιέργειας. Ως εκ τούτου, οι χωρικοί εδώ έχουν σταθερό εισόδημα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε ο Zhang Puqing, ο οποίος είναι υπεύθυνος για έναν άλλο φωτοβολταϊκό σταθμό στην κομητεία Ανλονγκ, αυτόνομη περιφέρεια Μπουέι-Μιάο της Κουανχινάν.
 
Εκτός από την ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια ανθίζει επίσης στην επαρχία. Το 2011, η περιοχή είδε το πρώτο της έργο αιολικής ενέργειας να ξεκινά και να συνδέεται με το δίκτυο. Στο τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της νέας ενέργειας στο Guizhou είχε φτάσει τα 21,8 εκατομμύρια κιλοβάτ, με την αιολική ενέργεια να αντιπροσωπεύει πάνω από 6 εκατομμύρια κιλοβάτ και την ηλιακή ενέργεια να αντιπροσωπεύει πάνω από 15 εκατομμύρια κιλοβάτ.

Εν τω μεταξύ, μια σειρά από νέα ενεργειακά έργα βρίσκονται υπό κατασκευή σε ολόκληρη την επαρχία. Μέχρι το 2025, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της αιολικής ενέργειας στο Γκουιζού προβλέπεται να φτάσει τα 10,8 εκατομμύρια κιλοβάτ, ενώ η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να φτάσει τα 31 εκατομμύρια κιλοβάτ.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

