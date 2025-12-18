Βρυξέλλες: Επεισόδια και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών, δείτε live

Στις Βρυξέλλες βρίσκονται χιλιάδες αγρότες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.



Όπως λένε, ανησυχούν για την προοπτική εισροής προϊόντων από τη Νότια Αμερική στην ΕΕ και για τη μεταρρύθμιση των γεωργικών επιδοτήσεων.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο και θα βοηθήσει την ΕΕ να κάνει περισσότερες εξαγωγές σε είδη όπως οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο οι αγρότες αντιτείνουν ότι η θα διευκολύνει επίσης την είσοδο στην Ευρώπη βοείου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας που παράγονται από τους ομολόγους τους στη Νότια Αμερική.

Το αιφνιδιαστικό μπλόκο

Είχε προηγηθεί, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, η εμφάνιση περισσότερων από 100 τρακτέρ που απέκλεισαν τη λεωφόρο Rue de la Loi, μπροστά από τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αιφνιδιάζοντας τις Αρχές.

Η κινητοποίηση σημειώθηκε αιφνιδιαστικά, καθώς σύμφωνα με όσα μετέδιδαν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, η άφιξη των αγροτών στην πρωτεύουσα του Βελγίου αναμενόταν για τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Ωστόσο, λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα, πομπή με περισσότερα από 100 τρακτέρ διέσχισε τη λεωφόρο Rue de la Loi, τον κεντρικό οδικό άξονα που περνά μπροστά από τα κτίρια της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η κυκλοφορία στη Rue de la Loi διακόπηκε, με τον δρόμο να «κόβεται» ουσιαστικά στα δύο, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες αντιδρομήσεις σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την παρουσία των τρακτέρ και να αποσυμφορήσουν την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος των αγροτών είχε ως τόπο συνάντησης την πλατεία Λουξεμβούργου.





Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και αύρων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση και να διατηρηθεί ο έλεγχος γύρω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά κτίρια.

