Αυτός είναι ο νεαρός που μηνύει τον Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις

Από την πλευρά του ο τραγουδιστής εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην ανακοίνωση καταγγέλλεται ότι «η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

Ιδιαίτερη αναφορά και στον χρόνο που υποβάλλεται η μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη από καταγγελλόμενο, με τον δικηγόρο να κάνει λόγο για «περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».

Μάλιστα ο κ. Λυκούδης πριν τρεις ημέρες απευθύνθηκε και στο Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας για να καταγγείλλει όσα αναφέρει και στη σημερινή ανακοίνωση.

H μήνυση του 22χρονου Στέφανου σε βάρος του Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, την ημέρα της πρόβας τζενεραλε στο μαγαζί που ο καταγγέλλων εργαζόταν μαζί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Μετά το τέλος της πρόβας, ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως καταγγέλλεται, στη συνέχεια ακολούθησαν επίμονα μηνύματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη για να συναντηθούν, τα οποία όμως διαγράφηκαν, καθώς επρόκειτο για μηνύματα με αυτόματη διαγραφή μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα