Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο
18.12.2025 - 14:53
Σοβαρά επεισόδια είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αγρότες να βάζουν φωτιές, να ανάβουν καπνογόνα και να πετούν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις.
Οι Αρχές απάντησαν με χρήση δακρυγόνων έξω ενώ οι αγρότες προκάλεσαν και ζημιές στην πλατεία Place du Luxembourg.
Παράλληλα, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες έχουν αποκλείσει με τα τρακτέρ τους τις Avenue des Arts και Rue du Luxembourg.
Δείτε live εικόνα από τις Βρυξέλλες
Δείτε βίντεο από τις συγκεντρώσεις των αγροτών στις Βρυξέλλες
Στην πρωτεύουσα του Βελγίου βρίσκονται χιλιάδες αγρότες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.
Όπως λένε, ανησυχούν για την προοπτική εισροής προϊόντων από τη Νότια Αμερική στην ΕΕ και για τη μεταρρύθμιση των γεωργικών επιδοτήσεων.
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο και θα βοηθήσει την ΕΕ να κάνει περισσότερες εξαγωγές σε είδη όπως οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά στη Λατινική Αμερική.
Ωστόσο οι αγρότες αντιτείνουν ότι η θα διευκολύνει επίσης την είσοδο στην Ευρώπη βοείου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας που παράγονται από τους ομολόγους τους στη Νότια Αμερική.
