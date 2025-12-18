Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΧάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο
ΔΙΕΘΝΗ

Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο

 18.12.2025 - 14:53
Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο

Σοβαρά επεισόδια είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αγρότες να βάζουν φωτιές, να ανάβουν καπνογόνα και να πετούν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι Αρχές απάντησαν με χρήση δακρυγόνων έξω ενώ οι αγρότες προκάλεσαν και ζημιές στην πλατεία Place du Luxembourg.

Παράλληλα, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες έχουν αποκλείσει με τα τρακτέρ τους τις Avenue des Arts και Rue du Luxembourg.

Δείτε live εικόνα από τις Βρυξέλλες

Δείτε βίντεο από τις συγκεντρώσεις των αγροτών στις Βρυξέλλες
 
Στην πρωτεύουσα του Βελγίου βρίσκονται χιλιάδες αγρότες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Όπως λένε, ανησυχούν για την προοπτική εισροής προϊόντων από τη Νότια Αμερική στην ΕΕ και για τη μεταρρύθμιση των γεωργικών επιδοτήσεων.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο και θα βοηθήσει την ΕΕ να κάνει περισσότερες εξαγωγές σε είδη όπως οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά στη Λατινική Αμερική.

Ωστόσο οι αγρότες αντιτείνουν ότι η θα διευκολύνει επίσης την είσοδο στην Ευρώπη βοείου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας που παράγονται από τους ομολόγους τους στη Νότια Αμερική.

Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο, δείτε live
Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο, δείτε live
Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο, δείτε live
Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο, δείτε live
Χάος στις Βρυξέλλες: Φωτιές, καπνογόνα και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο, δείτε live

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Γέμισαν» ποντίκια στο Λιμάνι Λάρνακας - Διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι - Εικόνες που προκαλούν αηδία
Σου αρέσει το φαγητό; Επισκέψου ένα κλασικό μαγειρείο που σερβίρει μαμαδίστικο φαγητό σε καλές τιμές
Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο της Ζωής Ζορπά: Αφήνει πίσω της δύο μικρά παιδιά - «Άνθρωπος με ήθος και γνήσια αγάπη»
Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι
VIDEO: Το Τρόοδος όπως... δεν το έχετε ξαναδεί - Τα εξωπραγματικά πλάνα από drone που «μαγεύουν»
Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός από πυροβολισμούς 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Louis Hotels υποδέχθηκε τα Χριστούγεννα με ένα μοναδικό Media Christmas Breakfast στο Hilton Nicosia!

 18.12.2025 - 14:28
Επόμενο άρθρο

Μύρια Βασιλείου: «Η στάση εργασία της ΠΟΕΔ έστειλε ηχηρό μήνυμα» - Τα επόμενα βήματα και η «δύσκολη» κατάσταση

 18.12.2025 - 15:02
ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

Προσερχόμενος την Πέμπτη το πρωί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «είναι η ώρα των αποφάσεων σε όλα τα θέματα", σημειώνοντας πως  το θέμα της Ουκρανίας είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι "απόψε θα βγούμε ακόμα πιο ενωμένοι».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

  •  18.12.2025 - 12:07
Μύρια Βασιλείου: «Η στάση εργασία της ΠΟΕΔ έστειλε ηχηρό μήνυμα» - Τα επόμενα βήματα και η «δύσκολη» κατάσταση

Μύρια Βασιλείου: «Η στάση εργασία της ΠΟΕΔ έστειλε ηχηρό μήνυμα» - Τα επόμενα βήματα και η «δύσκολη» κατάσταση

  •  18.12.2025 - 15:02
Γιακουμή μετά τη συνάντηση με Παπαδόπουλο: «Ώρα να αφήσουμε τα πάθη και να δούμε το σύνολο»

Γιακουμή μετά τη συνάντηση με Παπαδόπουλο: «Ώρα να αφήσουμε τα πάθη και να δούμε το σύνολο»

  •  18.12.2025 - 13:30
Φιντάν: «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία και για εμάς»

Φιντάν: «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία και για εμάς»

  •  18.12.2025 - 14:06
Αναστάτωση σε λύκειο στη Λάρνακα: Μαθητές πόζαραν με ναζιστικό χαιρετισμό ενώ γέμισαν το σχολείο με σβάστικες - Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση σε λύκειο στη Λάρνακα: Μαθητές πόζαραν με ναζιστικό χαιρετισμό ενώ γέμισαν το σχολείο με σβάστικες - Δείτε φωτογραφίες

  •  18.12.2025 - 12:03
Βρυξέλλες: Επεισόδια και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών, δείτε live

Βρυξέλλες: Επεισόδια και δακρυγόνα στη συγκέντρωση των αγροτών, δείτε live

  •  18.12.2025 - 12:29
Απόλλων: Στάλθηκε το SMS για τον νέο τεχνικό!

Απόλλων: Στάλθηκε το SMS για τον νέο τεχνικό!

  •  18.12.2025 - 13:46
Αυτός είναι ο νεαρός που μηνύει τον Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις

Αυτός είναι ο νεαρός που μηνύει τον Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις

  •  18.12.2025 - 12:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα