ΔΙΕΘΝΗ

«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral από την kiss cam των Coldplay

 18.12.2025 - 15:34
«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral από την kiss cam των Coldplay

Στιγμιαίο λάθος χαρακτήρισε τις τρυφερότητες με τον παντρεμένο πρώην εργοδότη της και πρώην CEO της Astronomer η διευθύντρια HR που είδε την ιδιωτική της ζωή να γίνεται πρωτοσέλιδο, μετά την παρουσία της σε συναυλία των Coldplay.

Η Κρίστιν Κάμποτ και ο Άντι Μπάιρον είχαν μια τρυφερή αγκαλιά κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έγινε στη Βοστόνη στις 16 Ιουλίου. Ωστόσο, τους κατέγραψε η kiss cam των Coldplay, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αμήχανες αντιδράσεις από τους ίδιους. Η προσπάθειά τους να απομακρυνθούν, μάλλον επιδείνωσε την κατάσταση, με τον Κρις Μάρτιν να σχολιάζει στο κοινό: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Η 53χρονη Κρίστιν Κάμποτ παρέμεινε σιωπηλή για μήνες. Πλέον, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια και να πει την εκδοχή της. «Πήρα μια κακή απόφαση και ήπια μερικά High Noons και χόρεψα και φέρθηκα ανάρμοστα με το αφεντικό μου», δήλωσε στους New York Times. «Και δεν είναι κάτι ασήμαντο. Ανέλαβα την ευθύνη και θυσίασα την καριέρα μου γι’ αυτό. Αυτό ήταν το τίμημα που επέλεξα να πληρώσω», πρόσθεσε.
Έχει δεχθεί πάνω από 60 απειλές για τη ζωή της

Μετά από εκείνο το βράδυ, η Κάμποτ διασύρθηκε διαδικτυακά, έγινε αντικείμενο χλευασμού από διασημότητες, ενώ δέχεται αρνητικά σχόλια από αγνώστους που τη συναντούν σε δημόσιους χώρους. Η ίδια μάλιστα λέει ότι έκτοτε έχει δεχθεί πάνω από 60 απειλές κατά της ζωής της.

Η Κάμποτ παραδέχεται ότι ένιωθε έλξη για τον Μπάιρον και ήταν ενθουσιασμένη που θα τον σύστηνε στους φίλους της, προσθέτοντας όμως ότι δεν είχαν καν φιληθεί πριν από εκείνο το βράδυ. Οι δυο τους ήπιαν κοκτέιλ τεκίλας, χόρεψαν και αντάλλαξαν φιλί, όπως είπε, για πρώτη και μοναδική φορά, κάτι το οποίο θεωρεί απερίσκεπτο και για το οποίο έχει μετναιώσει.

«Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι μπορείς να κάνεις λάθη και να τα θαλασσώσεις άσχημα. Αλλά δεν χρειάζεται να δέχεσαι απειλές ότι θα σε σκοτώσουν γι’ αυτά», λέει η Κάμποτ.

Στη συναυλία πάντως βρισκόταν ο εν διαστάσει σύζυγος της Κάμποτ, ο οποίος όμως συνοδευόταν από άλλη γυναίκα. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι για δύο χρόνια, όμως την περίοδο που ξέσπασε το σκάνδαλο, είχαν ήδη χωρίσει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

