Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι

Μαγικά Χριστούγεννα με κινούμενα σχέδια

Κατάφερε σε λίγες μόνο ημέρες να κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση για κάτι που άλλες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να πετύχουν: Να συνδεθεί με τους ανθρώπους, χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο «κακός» και ο «καλός» λύκος

Η διαφήμιση «Le mal aimé» («Ο μη αγαπητός») για την Intermarché ξεκινά με ένα μικρό αγόρι που φοβάται έναν λούτρινο λύκο. Ο πατέρας του, του αφηγείται την ιστορία ενός μοναχικού λύκου που φοβούνται τα άλλα ζώα.

Ο λύκος προσπαθεί σκληρά να συνδεθεί με τους γείτονές του στο δάσος, αλλά δεν καταφέρνει να κατευνάσει τους φόβους τους. Τότε αποφασίζει να αλλάξει και αρχίζει να μαγειρεύει λαχανικά. Η ιστορία τελειώνει όταν ο μεταμορφωμένος λύκος εμφανίζεται σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι με ένα σπιτικό πιάτο!

Όλη η… ζεστασιά των Χριστουγέννων

Με μουσική υπόκρουση το γαλλικό hit της δεκαετίας του ’70, «Le Mal Aimé» του Claude François, η διαφήμιση έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Και αυτό είναι κατανοητό: Είναι ζεστή, γενναιόδωρη και έχει ως θέμα την αξία της ένταξης, της αποδοχής και της ικανότητας να βλέπεις πέρα από την… εμφάνιση. Είναι όλα όσα πρέπει να έχει μια διαφήμιση για τα Χριστούγεννα.