VIDEO: Ξεχύθηκαν τα τρακτέρ στη Λευκωσία - Με σειρήνες και συνοδεία Αστυνομίας κατευθύνονται στο Προεδρικό

Όπως φανερώνει το βίντεο που εξασφάλισε η ιστοσελίδα μας, τα τρακτέρ ήδη κινούνται στους δρόμους προς την πρωτεύουσα με πομπή και την συνοδεία της Αστυνομίας , η οποία προβαίνει στις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζεται πως, σε ανακοίνωση τους, οι αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός, αναφέρουν ότι ενωμένο το Οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα της Κύπρου, ανταποκρινόμενο στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών τους Οργανώσεων στις Βρυξέλλες, COPA-COGECA, (ομοσπονδία των Αγροτικών Οργανώσεων και των Συνεταιρισμών των κρατών μελών της Ε.Ε.) θα συμμετέχουν στην Πανευρωπαϊκή αγροτική κινητοποίηση την Πέμπτη 18, Δεκεμβρίου, 2025.

Σημειώνουν ότι η κεντρική κινητοποίηση θα γίνει στις Βρυξέλλες ενώ τα κράτη μέλη που είναι μακριά όπως η Κύπρος, θα κινηθούν στις χώρες τους.

«Ο βασικός λόγος, της διαμαρτυρίας είναι η πρωτοφανή πίεση που δέχεται ο πρωτογενής τομέας, η εξάρτηση από τις εισαγωγές, η απόφαση για αλλαγή της αρχιτεκτονικής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027 με μείωση του προϋπολογισμού, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς και οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς», προσθέτουν.

Σε δηλώσεις της την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, είπε ότι προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί η διαμόρφωση και παράδοση στους Ευρωπαίους αγρότες μιας ισχυρής, δίκαιης και αποτελεσματικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες και θα διασφαλίζει ουσιαστική μείωση του διοικητικού φόρτου.

Από την άλλη, ο Πρόεδρος της ΠΕΚ, Χρίστος Παπαπέτρου, είπε την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ ότι οι αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου όπως και οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις θεωρούν ότι οι προτάσεις της Κομισιόν είναι απαράδεκτες και κατεδαφίζουν όλο το οικοδόμημα, στο οποίο θεμελιώθηκε η Κοινή Αγροτική Πολιτική, που είναι η αρχαιότερη πολιτική που θέσπισε η ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαπέτρου, στην Πάφο, στις 10:00 οι αγρότες της επαρχίας θα συγκεντρώσουν τα τρακτέρ στο δρόμο της Τίμης παρά την έξοδο του αεροδρομίου όπου και θα παραμείνουν.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαμαρτυρόμενοι από όλες τις επαρχίες, θα συγκεντρωθούν στον χώρο στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ και του καταστήματος «JUMBO» στη Λευκωσία και ότι γύρω στις 10.30π.μ. θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα και ακολούθως θα μεταβούν στο Σπίτι της Ευρώπης, στην οδό Λόρδου Βύρωνος.

