ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάκληση αερόσακων: Καταβολή εφάπαξ ποσού σε αυτούς τους δικαιούχους - Οι προϋποθέσεις

 18.12.2025 - 16:17
Ανάκληση αερόσακων: Καταβολή εφάπαξ ποσού σε αυτούς τους δικαιούχους - Οι προϋποθέσεις

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει ότι καταβλήθηκε σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 εφάπαξ ποσό σε δικαιούχους των μέτρων στήριξης που αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο ακύρωσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων λόγω μη αντικατάστασης αερόσακου, σε οχήματα που περιλήφθηκαν στον κατάλογο ανακλήσεων του Φεβρουαρίου 2025.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε από τo Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημ/νίας 05.11.2025 και σχετικής ανακοίνωσης ημ/νίας 06.11.2025, η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τίτλο «Μέτρα στήριξης πολιτών που έχουν διευθετήσει ραντεβού για αντικατάσταση αερόσακου».

Καταβλήθηκε εφάπαξ ποσό ύψους €100 ανά εβδομάδα ακινητοποίησης οχήματος σε περιπτώσεις όπου πληρούνταν οι πιο κάτω προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι ανήκουν στις καθορισμένες κατηγορίες και δεν διαθέτουν άλλο όχημα εγγεγραμμένο στο όνομά τους.

Προϋποθέσεις:

1. Από τις 31.10.2025 ή νωρίτερα, το όχημα είχε ακινητοποιηθεί, και

2. είχε ήδη διευθετηθεί ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης μέχρι τον Ιανουάριο 2026.

Κατηγορίες δικαιούχων στήριξης:

A. Λήπτες επιδόματος

i. Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ),

ii. χαμηλοσυνταξιούχοι

iii. μονογονείς

iv. πολύτεκνοι με τέσσερα (4) και άνω τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας

B. Ιδιοκτήτες αναπηρικού οχήματος.

Για τις κατηγορίες δικαιούχων της κατηγορίας Α (i μέχρι iv), το εφάπαξ ποσό καταβλήθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είναι δηλωμένοι στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων, το ποσό θα καταβληθεί εντός των επόμενων ημερών στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Η παρούσα καταβολή αφορά την περίοδο μέχρι και τις 30.11.2025, ενώ θα ακολουθήσουν και επόμενες καταβολές για τους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τομέας Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών έχει ήδη παραχωρήσει δωρεάν εισιτήρια για χρήση στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές σε δικαιούχους των μέτρων στήριξης.

