ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Τρεις άνδρες έκαψαν ζωντανό άγριο ελέφαντα στη Σρι Λάνκα, αφού τον πυροβόλησαν

 18.12.2025 - 17:51
ΒΙΝΤΕΟ: Τρεις άνδρες έκαψαν ζωντανό άγριο ελέφαντα στη Σρι Λάνκα, αφού τον πυροβόλησαν

Η αστυνομία στη Σρι Λάνκα συνέλαβε σήμερα τρεις άνδρες που κατηγορούνται για βαρβαρότητα απέναντι σε ζώα, αφού κυκλοφόρησε ένα βίντεο που τους δείχνει να καίνε ζωντανό έναν άγριο ελέφαντα, μια πράξη που προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ύποπτοι, ηλικίας από 42 έως 50 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση στην περιφέρεια Ανουραντχαρούπα, που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κολόμπο. Θα παραμείνουν προφυλακισμένοι μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, αναμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας για το συμβάν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης των άγριων ζώων, αρχικά τραυμάτισαν τον ελέφαντα πυροβολώντας τον και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά. Οι προσπάθειες των κτηνιάτρων να του σώσουν τη ζωή δεν απέδωσαν.

Προστατεύονται από τον νόμο

Οι ελέφαντες θεωρούνται ιεροί στη Σρι Λάνκα και προστατεύονται από τον νόμο όμως οι αγρότες και οι κάτοικοι απομονωμένων κοινοτήτων κάποιες φορές τους σκοτώνουν επειδή καταστρέφουν τις καλλιέργειές τους. Οι λαθροθήρες που σκοτώνουν ελέφαντα μπορεί να καταδικαστούν ακόμη και σε θάνατο. Πάντως, καμία εκτέλεση δεν έχει γίνει στη χώρα από το 1976 και η θανατική ποινή μετατρέπεται αυτόματα σε ισόβια κάθειρξη.

Την τελευταία πενταετία, περίπου 400 ελέφαντες και 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε συμβάντα μεταξύ τους.

Στη Σρι Λάνκα ζουν περίπου 7.000 άγριοι ελέφαντες που θεωρούνται εθνικός θησαυρός επειδή είναι πολύ σημαντικά ζώα για τη βουδιστική λατρεία.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

Προσερχόμενος την Πέμπτη το πρωί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «είναι η ώρα των αποφάσεων σε όλα τα θέματα", σημειώνοντας πως  το θέμα της Ουκρανίας είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι "απόψε θα βγούμε ακόμα πιο ενωμένοι».

