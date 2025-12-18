Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχή Λιμένων: Χωρίς προειδοποίηση η στάση εργασίας στο Λιμάνι Λάρνακας - «Παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί»

 18.12.2025 - 17:20
Αρχή Λιμένων: Χωρίς προειδοποίηση η στάση εργασίας στο Λιμάνι Λάρνακας - «Παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί»

Αιφνιδιαστική και χωρίς καμία προειδοποίηση ήταν η σημερινή στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Λιμάνι Λάρνακας από υπαλλήλους της εταιρείας ΑΝΕΤΕΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η οποία κάνει λόγο για παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Όπως επισημαίνεται, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση, ενώ, όπως φαίνεται, ούτε καν ο εργοδότης των υπαλλήλων είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως. Η Αρχή εκφράζει τη λύπη και τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι ουδέποτε τέθηκαν υπόψη της τα ζητήματα που επικαλούνται οι εργαζόμενοι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: «Γέμισαν» ποντίκια στο Λιμάνι Λάρνακας - Διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι - Εικόνες που προκαλούν αηδία

Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας περί ακατάλληλων συνθηκών εντός του λιμανιού, τόσο αναφορικά με την κατάσταση των χώρων υγιεινής και του οδικού δικτύου όσο και για την παρουσία τρωκτικών, χαρακτηρίζοντάς τους «παραπλανητικούς» και «εκτός πραγματικότητας».

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου υπενθυμίζει ότι, παρά το γεγονός πως το Λιμάνι Λάρνακας τελεί υπό καθεστώς προσωρινής διαχείρισης, προχώρησε σε σειρά διορθωτικών παρεμβάσεων, με επιδιόρθωση μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου και των χώρων υγιεινής. Μόνο τον μήνα Νοέμβριο, όπως αναφέρεται, πραγματοποιήθηκαν τρεις επαναλαμβανόμενες απολυμάνσεις και εργασίες καταπολέμησης τρωκτικών, στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας του λιμανιού, ιδίως κατά τις περιόδους εκφόρτωσης σιτηρών, ενώ αναμένονται και πρόσθετες βελτιώσεις.

«Η πραγματική εικόνα του λιμανιού αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται», σημειώνει η Αρχή, αφήνοντας αιχμές για τις σκοπιμότητες και τους στόχους της συγκεκριμένης ενέργειας, δεδομένου ότι δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε θεσμική επικοινωνία.

Τέλος, τονίζεται ότι τα λιμάνια της Κύπρου αποτελούν ζωτικό πυλώνα της οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μέγιστη υπευθυνότητα και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου διαμηνύει ότι επιφυλάσσεται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διαφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων τόσο της ίδιας όσο και του Κράτους.

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

Προσερχόμενος την Πέμπτη το πρωί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «είναι η ώρα των αποφάσεων σε όλα τα θέματα", σημειώνοντας πως  το θέμα της Ουκρανίας είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι "απόψε θα βγούμε ακόμα πιο ενωμένοι».

