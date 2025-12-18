Ρεπορτάζ που «καίει»: Ποιος θέλει να παγιδέψει τον Μαζωνάκη που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις;

Στο προσκήνιο ήρθε η πρώτη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία υπέβαλε σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων 21χρονος τραγουδιστής, κίνηση που έγινε λίγες ώρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση του καλλιτέχνη μέσω του δικηγόρου του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του τραγουδιστή

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.

Νέες πληροφορίες στο φως με αποκλειστικό ρεπορτάζ

Αποκλειστικό ρεπορτάζ του «epolitical.gr» φέρνει σήμερα στο φως ένα σενάριο που σύμφωνα με πληροφορίες, συζητείται έντονα στους καλλιτεχνικούς κύκλους, κυρίως ανάμεσα σε μάνατζερ, επαγγελματίες τραγουδιστές και ανθρώπους της νύχτας.

Η φημολογούμενη ιστορία που κυκλοφορεί, κάνει λόγο για μια υπόθεση που φέρεται να «στήθηκε» από μεγάλο όνομα της αθηναϊκής διασκέδασης, έναν σκληρό και ισχυρό επιχειρηματία, με μεγάλες επιτυχίες στα μαγαζιά του και συνεργασίες με πρωτοκλασάτα ονόματα.

Πρόκειται για πρόσωπο του οποίου ο λόγος θεωρείται «νόμος» και αυτό απαιτεί και από τους συνεργάτες του.

Σύμφωνα πάντα με όσα λέγονται, ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να είχε συνάψει συμφωνία με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία για εμφανίσεις σεζόν, σε ένα από τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα του.

Ο λαοφιλής ερμηνευτής έλαβε προκαταβολή, ωστόσο στη συνέχεια αντιμετώπισε προσωπικές δυσκολίες που έγιναν γνωστές στη showbiz και απασχόλησαν τα media.

Αυτό, όπως αναφέρεται, τον οδήγησε στο να αλλάξει γνώμη, να κρατήσει την υψηλή προκαταβολή και να κλείσει συμφωνία σε άλλο νυχτερινό χώρο.

Το γεγονός αυτό δεν είναι πρωτοφανές, ωστόσο υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά: η οικονομική εκκρεμότητα με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία.

« Θέλουν να τον τελειώσουν »

Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται πως ο πολύ γνωστός ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων «παρήγγειλε» την καλλιτεχνική καταστροφή του τραγουδιστή, ένα σκάνδαλο που θα τον «τελειώσει» επαγγελματικά.

«Είναι παραγγελία, θέλουν να τον τελειώσουν, να το καταστρέψουν επαγγελματικά» ανέφερε πηγή που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στο χώρο της Αθηναϊκής νύχτας.

Πάντα με την ίδια πηγή, αποφασίστηκε η δημιουργία –όπως λέγεται– μιας στημένης ιστορίας ερωτικής φύσεως, σε μια εποχή όπου, με τη νέα νομοθεσία και μετά το #MeToo, τέτοιες υποθέσεις έχουν βαρύτατες συνέπειες.

Η συνέχεια θα δείξει εάν η υπόθεση ευσταθεί και αν θα φτάσει στα δικαστήρια με τα φερόμενα θύματα, που όπως αναφέραμε, δηλώνου έτοιμοι να κινηθούν νομικά.

ΠΗΓΗ: Epolitical.gr