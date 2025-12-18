Το App Store ετοιμάζεται να γεμίσει με περισσότερες διαφημίσεις - Ποιες συσκεύες αφορά και πότε θα τεθεί σε ισχύ

, καθώς από το 2026 σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των διαφημίσεων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση στο Apple Ads, οι διαφημίσεις δεν θα εμφανίζονται πλέον μόνο στην κορυφή των αποτελεσμάτων, αλλά και χαμηλότερα στη λίστα.

Η αναζήτηση αποτελεί τον βασικό τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ανακαλύπτουν νέες εφαρμογές, με την Apple να αναφέρει ότι περίπου το 65% των λήψεων πραγματοποιείται αμέσως μετά από αναζήτηση. Με αυτή την αλλαγή, η εταιρεία θέλει να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες προβολής σε developers τη στιγμή που οι χρήστες αναζητούν ενεργά apps.

Παράλληλα, δεν αλλάζει ούτε η μορφή ούτε το μοντέλο χρέωσης των διαφημίσεων. Οι developers θα συνεχίσουν να πληρώνουν με βάση το cost-per-tap, δηλαδή μόνο όταν ένας χρήστης πατήσει τη διαφήμιση. Η προβολή θα καθορίζεται, όπως και σήμερα, από τη συνάφεια της εφαρμογής με την αναζήτηση και το ποσό της προσφοράς.

Οι νέες διαφημίσεις αναμένεται να ενεργοποιηθούν παγκοσμίως σε συσκευές με iOS 26.2 ή νεότερο, από τις αρχές του 2026.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr