Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤο App Store ετοιμάζεται να γεμίσει με περισσότερες διαφημίσεις - Ποιες συσκεύες αφορά και πότε θα τεθεί σε ισχύ
LIKE ONLINE

Το App Store ετοιμάζεται να γεμίσει με περισσότερες διαφημίσεις - Ποιες συσκεύες αφορά και πότε θα τεθεί σε ισχύ

 18.12.2025 - 15:49
Το App Store ετοιμάζεται να γεμίσει με περισσότερες διαφημίσεις - Ποιες συσκεύες αφορά και πότε θα τεθεί σε ισχύ

Η Apple ετοιμάζει μια αισθητή αλλαγή στο App Store, καθώς από το 2026 σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των διαφημίσεων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση στο Apple Ads, οι διαφημίσεις δεν θα εμφανίζονται πλέον μόνο στην κορυφή των αποτελεσμάτων, αλλά και χαμηλότερα στη λίστα.

Η αναζήτηση αποτελεί τον βασικό τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ανακαλύπτουν νέες εφαρμογές, με την Apple να αναφέρει ότι περίπου το 65% των λήψεων πραγματοποιείται αμέσως μετά από αναζήτηση. Με αυτή την αλλαγή, η εταιρεία θέλει να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες προβολής σε developers τη στιγμή που οι χρήστες αναζητούν ενεργά apps.

Παράλληλα, δεν αλλάζει ούτε η μορφή ούτε το μοντέλο χρέωσης των διαφημίσεων. Οι developers θα συνεχίσουν να πληρώνουν με βάση το cost-per-tap, δηλαδή μόνο όταν ένας χρήστης πατήσει τη διαφήμιση. Η προβολή θα καθορίζεται, όπως και σήμερα, από τη συνάφεια της εφαρμογής με την αναζήτηση και το ποσό της προσφοράς.

Οι νέες διαφημίσεις αναμένεται να ενεργοποιηθούν παγκοσμίως σε συσκευές με iOS 26.2 ή νεότερο, από τις αρχές του 2026.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Γέμισαν» ποντίκια στο Λιμάνι Λάρνακας - Διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι - Εικόνες που προκαλούν αηδία
Σου αρέσει το φαγητό; Επισκέψου ένα κλασικό μαγειρείο που σερβίρει μαμαδίστικο φαγητό σε καλές τιμές
Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο της Ζωής Ζορπά: Αφήνει πίσω της δύο μικρά παιδιά - «Άνθρωπος με ήθος και γνήσια αγάπη»
Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι
VIDEO: Το Τρόοδος όπως... δεν το έχετε ξαναδεί - Τα εξωπραγματικά πλάνα από drone που «μαγεύουν»
Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός από πυροβολισμούς 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ρεπορτάζ που «καίει»: Ποιος θέλει να παγιδέψει τον Μαζωνάκη που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις;

 18.12.2025 - 15:39
Επόμενο άρθρο

Η Finstella Ltd Ενισχύει την Κοινότητα Γεροσκήπου με Δωρεά 26 Νέων Κρεβατιών

 18.12.2025 - 16:06
ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

Προσερχόμενος την Πέμπτη το πρωί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «είναι η ώρα των αποφάσεων σε όλα τα θέματα", σημειώνοντας πως  το θέμα της Ουκρανίας είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι "απόψε θα βγούμε ακόμα πιο ενωμένοι».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

ΠτΔ πριν τη Σύνοδο Κορυφής: «Είναι ώρα των αποφάσεων - Σημαντικές οι αναφορές στη βάση λύσης του Κυπριακού»

  •  18.12.2025 - 12:07
ΟΕΛΜΕΚ: Κλιμακώνουν με μέτρα οι καθηγητές - Τα σημεία διαφωνίας με αξιολόγηση

ΟΕΛΜΕΚ: Κλιμακώνουν με μέτρα οι καθηγητές - Τα σημεία διαφωνίας με αξιολόγηση

  •  18.12.2025 - 16:10
Γιακουμή μετά τη συνάντηση με Παπαδόπουλο: «Ώρα να αφήσουμε τα πάθη και να δούμε το σύνολο»

Γιακουμή μετά τη συνάντηση με Παπαδόπουλο: «Ώρα να αφήσουμε τα πάθη και να δούμε το σύνολο»

  •  18.12.2025 - 13:30
Φιντάν: «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία και για εμάς»

Φιντάν: «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία και για εμάς»

  •  18.12.2025 - 14:06
Άδειες κυκλοφορίας: Πότε ξεκινά η ανανέωση για το 2026 – Η διαδικασία και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται

Άδειες κυκλοφορίας: Πότε ξεκινά η ανανέωση για το 2026 – Η διαδικασία και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται

  •  18.12.2025 - 16:26
Ανάκληση αερόσακων: Καταβολή εφάπαξ ποσού σε αυτούς τους δικαιούχους - Οι προϋποθέσεις

Ανάκληση αερόσακων: Καταβολή εφάπαξ ποσού σε αυτούς τους δικαιούχους - Οι προϋποθέσεις

  •  18.12.2025 - 16:17
Αυτές οι περιοχές στη Λευκωσία έμειναν χωρίς νερό λόγω βλάβης - Δείτε ποιοι επηρεάζονται

Αυτές οι περιοχές στη Λευκωσία έμειναν χωρίς νερό λόγω βλάβης - Δείτε ποιοι επηρεάζονται

  •  18.12.2025 - 15:11
Ρεπορτάζ που «καίει»: Ποιος θέλει να παγιδέψει τον Μαζωνάκη που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις;

Ρεπορτάζ που «καίει»: Ποιος θέλει να παγιδέψει τον Μαζωνάκη που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις;

  •  18.12.2025 - 15:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα