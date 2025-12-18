Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Finstella Ltd Ενισχύει την Κοινότητα Γεροσκήπου με Δωρεά 26 Νέων Κρεβατιών

 18.12.2025 - 16:06
Η Finstella Ltd Ενισχύει την Κοινότητα Γεροσκήπου με Δωρεά 26 Νέων Κρεβατιών

Η Finstella Ltd στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) που εφαρμόζει, προχώρησε σε ουσιαστική στήριξη του αξιοσημείωτου έργου που επιτελεί το Πολυδύναμο Κέντρο Γεροσκήπου, ενισχύοντας το με 26 νέα κραβάτια.

Το Κέντρο, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί με τη συμβολή εθελοντών και παρέχει καίριες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο των δράσεων του Κοινωνικού Συμβουλίου Ευημερίας.

Μεταξύ των υπηρεσιών του, ξεχωρίζει η ημερήσια φροντίδα βρεφών και νηπίων, με ένα από τα πιο εκτεταμένα ωράρια λειτουργίας παγκύπρια, από τις 6:45 το πρωί έως τις 6:30 το απόγευμα. Η λειτουργία αυτή προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε εργαζόμενους γονείς και ευάλωτες οικογένειες, εξασφαλίζοντας στα παιδιά υψηλού επιπέδου φροντίδα.

Το κόστος αγοράς 14 κρεβατιών για τον παιδοκομικό σταθμό και 12 για τον βρεφοκομικό καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Finstella, ενισχύοντας ουσιαστικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το Πολυδύναμο Κέντρο Γεροσκήπου σε παιδιά και οικογένειες της περιοχής. Το νηπιαγωγείο προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ το βρεφοκομείο φροντίζει βρέφη από τεσσάρων μηνών έως δύο ετών, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου φροντίδα παιδιών και υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια, κα Ηλιάνα Συμαιού, εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την προσφορά της Finstella, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στα παιδιά και καλύπτουν καθημερινές ανάγκες, όπως ο μεσημβρινός ύπνος. Παράλληλα, ευχαρίστησαν θερμά την Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, του έργου της οποίας αναδεικνύει βασικές ανάγκες παιδιών σε όλη την Κύπρο και ενθαρρύνει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσω των οποίων, στηρίζονται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που προσφέρουν και καλύπτουν σημαντικές κοινωνικές ανάγκες.

Μέσω αυτής της στήριξης, η Finstella συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των συνθηκών ζωής πολλών παιδιών, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και την υποστήριξη που λαμβάνουν οι οικογένειες της περιοχής.

Ο CEO της Finstella Ltd, κ. Kirill Zimarin, τόνισε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών ενεργούς παρουσίας και επενδύσεων της εταιρείας στην Κύπρο, η στήριξη της κοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας και της φιλοσοφίας της Finstella.

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η προσφορά μας στηρίζει παιδιά από ευάλωτες οικογένειες, τους συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας και τις τοπικές κοινωνίες εν γένει και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε με την ίδια προσήλωση και ενδιαφέρον όπως πράττουμε άλλωστε εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια», δήλωσε ο κ. Zimarin.

Δέσμευση σε ESG και Κοινωνική Προσφορά

Παρότι η Finstella Ltd δεν συνδέεται επιχειρησιακά με την πρώην RCB, υιοθετεί θετικά παραδείγματα και αξίες κοινωνικής υπευθυνότητας που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό χώρο της Κύπρου.

Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται σε δράσεις ESG, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων μέσα από συνεργασίες υψηλού αντίκτυπου.

Προσερχόμενος την Πέμπτη το πρωί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «είναι η ώρα των αποφάσεων σε όλα τα θέματα", σημειώνοντας πως  το θέμα της Ουκρανίας είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι "απόψε θα βγούμε ακόμα πιο ενωμένοι».

