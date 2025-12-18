Σοκαριστικό βίντεο από την Ινδία: Επιβάτες «βουτάνε» από βαν που κατρακυλάει σε γκρεμό!

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε στις 17 Δεκεμβρίου στην επαρχία Νταλουσί της Ινδίας, όταν ένα βαν άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα με την όπισθεν σε κατηφορικό δρόμο, παίρνοντας πορεί... ντουγρού προς τον γκρεμό και προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Στο βίντεο, το όχημα φαίνεται να κυλά προς τα πίσω χωρίς έλεγχο, ενώ οι επιβάτες, αντιλαμβανόμενοι τον άμεσο κίνδυνο, ανοίγουν τις πόρτες και πηδούν ένας ένας έξω, προσπαθώντας να σωθούν πριν το βαν καταλήξει στο κενό.

Η στιγμή που το όχημα πλησιάζει τον γκρεμό κόβει την ανάσα

Το ευτυχές της υπόθεσης είναι ότι το βαν σταμάτησε την πορεία του όταν προσέκρουσε σε ένα δέντρο, λίγα μόλις μέτρα πριν τον γκρεμό, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Ωστόσο, όπως διακρίνεται καθαρά στο βίντεο, τη στιγμή της σύγκρουσης με το δέντρο δεν είχαν καταφέρει να αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των επιβατών που πήδηξαν όσο το βαν ήταν εν κινήσει, ενώ τα αίτια που οδήγησαν το όχημα να κινηθεί ανεξέλεγκτα διερευνώνται από τις τοπικές αρχές.

Εμείς θα λέγαμε να ξεκινήσουν με μια απλή ερώτηση προς τον οδηγό: «Χειρόφρενο τράβηξες, ρε μεγάλε;»

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr