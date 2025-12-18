Η Louis Hotels υποδέχθηκε τα Χριστούγεννα με ένα μοναδικό Media Christmas Breakfast στο Hilton Nicosia!

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κληρώσεις με πλούσια δώρα, vouchers για διαμονές σε επιλεγμένα πεντάστερα ξενοδοχεία του Ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και γαστρονομικές εμπειρίες στα εστιατόρια Akakiko Japanese Fusion και Ελληνικό. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν εντυπωσιακό και προσεκτικά επιμελημένο εορταστικό μπουφέ που ανέδειξε την ποιότητα και τη γαστρονομική φιλοσοφία της Louis Hotels. Την υποδοχή ανέλαβε ο Άγιος Βασίλης, ενώ δύο καλλιτέχνιδες έπαιζαν ζωντανά χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ενισχύοντας την κομψή και εορταστική ατμόσφαιρα.

Η Louis Hotels συνεχίζει να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν ποιότητα, αυθεντικότητα και ανθρώπινη ζεστασιά, τιμώντας τους συνεργάτες που συμμερίζονται το όραμά της. Μέσα από κάθε στιγμή φιλοξενίας, κάθε χαμόγελο και κάθε λεπτομέρεια, μεταδίδεται η υπόσχεση του Ομίλου: Here I Belong, γιατί στην Louis Hotels ο καθένας αισθάνεται ότι ανήκει πραγματικά!



Σχετικά με τη Louis Hotels

Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. H Louis Hotels, διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με 26 ξενοδοχεία για κάθε τύπο διακοπών στην Κύπρο και τα Ελληνικά νησιά.