ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν: «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία και για εμάς»

 18.12.2025 - 14:06
18.12.2025 - 14:06

Στη λύση δύο κρατών στην Κύπρο επέμεινε σε συνέντευξή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι αφού επιτευχθεί θα μπορούσε να υπάρξει «ένας νέος τύπος συνεργασίας ή ακόμη και πολιτικής ενότητας», κάτι που, όπως ανέφερε, «εναπόκειται στα μέρη». Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε «να είναι μια ευκαιρία και για εμάς».

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό αγγλόγλωσσο κανάλι TRT World, ο Χακάν Φιντάν ρωτήθηκε εάν η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί πρόκληση ή ευκαιρία για την Τουρκία.

«Μπορεί να είναι μια ευκαιρία και για εμάς, γιατί, ξέρετε, τους γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Σε κάθε διεθνή πλατφόρμα μας μπλοκάρουν, όπου κι αν βρουν ευκαιρία, μας μπλοκάρουν. Όμως, στη φάση των σημερινών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, πιστεύω ότι η συνεργασία και οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έχουν γίνει πιο επίκαιρες και πιο σημαντικές από ποτέ», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι «η ‘ελληνοκυπριακή οντότητα’", όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημορκατία, "αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία». 

«Και δυστυχώς, το σύστημα εσωτερικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει τέτοιες ενέργειες από τους Ελληνοκύπριους. Δεν χρειάζεται να παραμένουμε προσκολλημένοι στην παλιά νοοτροπία. Μπορούμε να είμαστε πιο δημιουργικοί, γιατί ο χρόνος κυλά, και οι επόμενες γενιές πρέπει να δουν από εμάς μια λύση. Κληρονομήσαμε αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε να το αφήσουμε ως κληρονομιά στις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι «υπάρχουν πραγματικότητες στο νησί» και υποστήριξε πως «η λύση ‘δύο κρατών’ αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ρεαλιστική λύση στο νησί. Και όλοι το γνωρίζουν αυτό».

Αναφερόμενος στο παρελθόν, σημείωσε ότι η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι είχαν στηρίξει το Σχέδιο Ανάν και τη διαδικασία στο Κραν Μοντανά, ενώ, όπως υποστήριξε, οι Ελληνοκύπριοι απέρριψαν προτάσεις που προέβλεπαν ισότιμη κατανομή εξουσίας, πλούτου και αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, έπειτα από μια λύση δύο κρατών, θα μπορούσε να υπάρξει «ένας νέος τύπος συνεργασίας ή ακόμη και πολιτικής ενότητας», κάτι που, όπως ανέφερε, «εναπόκειται στα μέρη».

«Ποια είναι λοιπόν η εναλλακτική; Αυτή είναι η λύση δύο κρατών. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και, μετά τη λύση των δύο κρατών, μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο είδος συνεργασίας ή πολιτικής ενότητας. Αυτό εξαρτάται από αυτούς», είπε συγκεκριμένα ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε πως «αυτό που πρέπει να κάνουμε επειγόντως είναι να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία και να χρησιμοποιήσουμε κάθε ιστορική ευκαιρία για να μετατρέψουμε την Κύπρο σε έναν παράδεισο. Γιατί άλλες περιφερειακές χώρες, άλλες παράκτιες χώρες της Μεσογείου, κάνουν τεράστιες επενδύσεις στον τουρισμό, στην οικονομία, στη βιομηχανία».

Παράλληλα, κάλεσε σε άρση της "απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων". «Σταματήστε την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια ποιοτική συνεργασία και, παγώνοντας το πολιτικό πρόβλημα, να απολαύσουμε όλοι μαζί την οικονομική ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση της ενέργειας, την αξιοποίηση του τουρισμού, της βιομηχανίας και όλων των τομέων από κοινού», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η επιμονή σε «παλιούς στόχους και νοοτροπίες» δεν συμβάλλει σε θετική εξέλιξη του Κυπριακού. «Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθούμε να τους δώσουμε, γιατί η κοινωνία έχει διαμορφωθεί επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με έναν τρόπο που καθιστά πολύ δύσκολο για τους πολιτικούς να κάνουν μια απότομη στροφή», είπε ο Χακάν Φιντάν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

