ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιακουμή μετά τη συνάντηση με Παπαδόπουλο: «Ώρα να αφήσουμε τα πάθη και να δούμε το σύνολο»

 18.12.2025 - 13:30
Σε τροχιά πολιτικών ζυμώσεων και διεργασιών για το μέλλον του Κεντρώου χώρου τοποθετείται η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, ανάμεσα στον Βουλευτή Αμμοχώστου Μιχάλη Γιακουμή και τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο.

Μετά το πέρας της συνάντησης, σήμερα 18 Δεκεμβρίου, ο κ. Γιακουμής προχώρησε σε δήλωση, σκιαγραφώντας το πλαίσιο της συζήτησης, τις συγκλίσεις που διαπιστώθηκαν και τα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπονται για ενότητα, συνεργασία και κοινή πορεία στον Κεντρώο χώρο.

 
 
Αυτούσια η δήλωση του Βουλευτή: 
«Θέλω καταρχάς να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, στο πολιτικό μου γραφείο στη Λάρνακα και να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνάντηση.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, συζητήσαμε την πρόταση του Προέδρου για την ενοποίηση και την ενίσχυση του Κεντρώου χώρου. Διαπιστώσαμε ότι οι απόψεις μας συνταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει κοινό έδαφος και κοινή πολιτική αντίληψη.
 
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: υπάρχει συνταύτιση απόψεων για τη συνένωση του Κεντρώου χώρου.
Γι’ αυτό και απευθύνουμε ξανά κάλεσμα σήμερα, να αφήσουμε πίσω μας τα διαδικαστικά, τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, τα μίση και τα πάθη του παρελθόντος που πλήγωσαν τον δημοκρατικό κόσμο του Κέντρου.
 
Ήρθε η ώρα να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο.
 
Δεν θα αφήσουμε προσωπικές διαφορές να σταθούν εμπόδιο σε αυτό που η κοινωνία ζητά ξεκάθαρα: ενότητα, σοβαρότητα και προτάσεις.
 
Συζητήσαμε, επίσης, σε βάθος θέματα που με απασχολούν διαχρονικά στο κοινοβουλευτικό μου έργο, όπως την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσφυγική πολιτική για τους εκτοπισθέντες του 1974, την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, καθώς και την απάλειψη των εισοδηματικών κριτηρίων από τα κρατικά σχέδια που αφορούν τους εκτοπισθέντες.
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στεγαστική κρίση, όπου κατέθεσα τρεις συγκεκριμένες προτάσεις νόμου, και διαπιστώνω ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων.
 
Παράλληλα, συζητήσαμε για την ενεργειακή κρίση, το κόστος ζωής και ενέργειας, αλλά και για ζητήματα επικαιρότητας όπως η Παιδεία, η φορολογική μεταρρύθμιση, τα εργασιακά ζητήματα στο Λιμάνι Λάρνακας και τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.
 
Το μήνυμα είναι σαφές:
Το Κέντρο πρέπει να αποτελέσει σταθερό πυλώνα πολιτικής ευθύνης.
 
Με συναινέσεις και συνεργασία, επιβάλλεται να βρεθούν οι λύσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία.
 
Ο στόχος είναι ξεκάθαρος:
κάλεσμα σε όλες τις δυνάμεις του Κεντρώου χώρου να συστρατευθούν κάτω από μια κοινή ομπρέλα, με καθαρές θέσεις, κοινό όραμα και πολιτική ωριμότητα.»

